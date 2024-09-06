Тармо Нооп удостоен серебряного знака ЭФС!

На посту руководителя A. Le Coq Тармо Нооп проработал с 1998 по 2022 год. Под его руководством в 2002 году A. Le Coq стал крупнейшим производителем напитков в Эстонии и в настоящее время является одним из самых современных предприятий по производству напитков в странах Балтии.