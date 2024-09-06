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Тармо Нооп удостоен серебряного знака ЭФС!

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Тармо Нооп и Айвар Похлак.
Тармо Нооп и Айвар Похлак. Фото: Katariina Peetson

На посту руководителя A. Le Coq Тармо Нооп проработал с 1998 по 2022 год. Под его руководством в 2002 году A. Le Coq стал крупнейшим производителем напитков в Эстонии и в настоящее время является одним из самых современных предприятий по производству напитков в странах Балтии.

В результате выдающегося – продолжающегося более 20 лет сотрудничества - на эстонской спортивной арене A. Le Coq и Эстонский футбольный союз совместно развили инфраструктуру, любительский и молодежный футбол и футбольную культуру в целом. Именно поэтому с 2002 года национальный стадион Эстонии носит название A. Le Coq Arena, а с 2013 года мужская высшая лига носит название A. Le Coq Premium League.

Президент ЭФС Айвар Похлак вручил Тармо Ноопу серебряный знак отличия на церемонии открытия матча Эстония - Словакия на стадионе A. Le Coq Arena.

Это первый раз, когда знак отличия ЭФС получает спонсор.

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