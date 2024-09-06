Лига наций: в стартовом матче Эстония проиграла словакам

Весь первый тайм прошел с преимуществом гостей, но открыть счет они, несмотря на неплохие моменты, так и не смогли.

На 68-й минуте хозяева сумели забить, но из-за положения «вне игры» гол был отменен. Спустя всего две минуты Словакия открыла счет.

Свой следующий матч Лиги наций сборная Эстонии проведет уже в это воскресенье в Стокгольме против Швеции, которая вчера в гостях переиграла Азербайджан 3:1.

Матч Швеция-Эстония пройдет в воскресенье, 8 сентября и начнется в 21:45.