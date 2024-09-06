Таллинн планирует в этом году скорректировать маршрутную сеть общественного транспорта, чтобы улучшить сообщение между районами и предложить возможности для удобных пересадок. Прежде, чем будут приняты окончательные решения, жители столицы могут оставить свои отзывы как на встречах, так и на сайте Таллинна.
Участвуйте ⟩ Начинаются публичные обсуждения изменений в маршрутной сети автобусов
Встречи, на которых буду обсуждаться изменения в маршрутной сети, начнутся 9 сентября в Пирита. Оставлять отзывы на сайте можно до 20 сентября. Обратная связь будет проанализирована по районам, а затем на поднятые вопросы и предложения даны ответы, которые опубликуют на сайте изменений в маршрутной сети. Изменения планируется начать в осенние школьные каникулы с 21 октября.
Вице-мэр Кристьян Ярван подчеркнул, что речь идет о предложениях и обсуждениях, а не об окончательных решениях. «Если прошлым летом изменения в автобусных маршрутах обрушились на людей, как гром среди ясного неба, и никто не имел возможности высказаться, то теперь мы обсуждаем общественностью все планируемые изменения с заранее. Таллиннский департамент транспорта сделал предложения по обновлению маршрутной сети на основе данных, но для нас также важна обратная связь от жителей. Если какой-то план нуждается в дополнительном анализе или рассмотрении альтернатив, мы это сделаем. Ни одно решение не будет навязано силой, - сказал вице-мэр. - Транспортная сеть столицы нуждается в обновлении, поскольку с годами места работы и жительства людей изменились, а вместе с ними - и ожидания от маршрутной сети. Цель изменений - предложить более удобный общественный транспорт с использованием существующих ресурсов».
Встречи, на которых состоятся презентации и обсуждения изменений в маршрутной сети, пройдут в районах города по следующему графику:
9 сентября в 18:00 в управе района Пирита (Клоостри-теэ, 6)
10 сентября в 17:00 в управе района Пыхья-Таллинн (Кари, 13)
10 сентября в 19.00 в управе района Нымме (Валдеку, 13)
11 сентября в 17:00 в Центре досуга Хааберсти (Эхитаяте-теэ, 109a)
11 сентября в 19:00 в Тискре в ресторане Lucca (Кескпяева-теэ, 1)
12 сентября в 17:00 в управе района Кристийне (ул. Металли, 5)
12 сентября в 19:00 в управе района Ласнамяэ (Палласти, 54)
13 сентября в 17:00 в Какумяэ в детском саду Veerise (Веэризе, 1)
16 сентября в 17:30 в управе района Кесклинн (Нунне, 18)
17 сентября в 18:00 в Мустамяэ в культурном центре Kaja (Э. Вильде-теэ, 118)
Дополнительная информация доступна на сайте www.tallinn.ee/uusliinivork (на эстонском языке).