Под запрет на сделки с недвижимостью в Финляндии попали граждане Украины и Швейцарии

В пресс-релизе Министерства обороны говорится, что принятые решения касаются сделок, в которых покупателями выступали граждане стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ.

Дело в том, что в Финляндии все сделки с недвижимостью, совершаемые лицами, прибывающими из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ проверяются военным ведомством.

Отрицательные решения касались недвижимости в Миккели, Коувола и Иматра, а также трех объектов в Лиекса.

Сделки в Миккели, Лиекса и Иматра были совершены частными лицами, а в Коувола - компанией. Частные лица и бенефициары компании являются гражданами России, Украины и Швейцарии.

Министерство обороны обосновывает отрицательные решения тем, что нельзя исключить возможность того, что данные сделки с недвижимостью могут угрожать национальной безопасности. По оценкам, они могут затруднить организацию оборонительных действий или помешать проведению контроля и обеспечению территориальной целостности.

Сейчас в Финляндии готовится закон, который направлен на запрет покупки недвижимости россиянами. В июне этого года парламент Финляндии одобрил законопроект Минюста, который облегчает процедуру конфискации недвижимости, если владельцы не выходят на связь или допустили просрочку в платежах. Власти прямо говорят, что это коснется россиян.