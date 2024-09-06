На стартовом этапе сезона Кубка мира по фристайлу, который проходил в Кардоне (Новая Зеландия), Келли и Хенри Сильдару выступили в хафпайпе.
Спустя долгое время Келли Сильдару вновь вышла на соревнования и прошла в финал. Ее брату Хенри повезло меньше
Келли Сильдару в последний раз выступала на соревнованиях высшего уровня в декабре 2022 года. Затем последовал длительный перерыв из-за травмы колена. Но теперь все позади.
Келли на первом спуске заработала 80,75 балла и 81,25 балла. Тем самым она прошла в воскресный финал последней.
Лучшей в квалификации с большим перевесом стала действующая олимпийская чемпионка Эйлин Гу. Китаянка на лучшем спуске набрала 95,5 балла, ближайшие конкурентки Рэйчел Каркер 87,75 и Кексинь Чжан 86,5 балла. Всего выступило 23 спортсменки.
В мужской конкуренции оказалось еще сложнее. За свой лучший спуск Хенри Сильдару набрал 75,75 балла, что принесло ему 12-е место в конкуренции 39 спортсменов. До десятого места, которое выводило в финал, ему не хватило 0,25 балла.
На соревнования в Кардоне также набирались квалификационные баллы для Олимпиады Милан-Кортина 2026.