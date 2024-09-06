Спасательный департамент: четыре тысячи зданий в Эстонии находятся в опасности

С 2021 года в соответствии с Законом о пожарной безопасности владельцы крупных офисных зданий, промышленных и складских объектов, а также гаражей обязаны заказывать проверку противопожарной безопасности.

Проверки в этих типах зданий проводят специалисты частного сектора, которые оценивают как строительную, так и организационную пожарную безопасность, а также проверяют осведомленность ответственных лиц о требованиях безопасности.

Всего около 8900 зданий обязаны пройти проверку противопожарной безопасности, из них около 7200 – это промышленные и складские здания. В настоящее время около 85% промышленных и складских объектов, где проверка обязательна, её еще не прошли.

«К сожалению, количество пожаров в нежилых зданиях за последние годы не уменьшилось. К счастью, в этих пожарах никто не погиб, однако необходимо учитывать материальные убытки и безопасность окружающей среды. И самое главное – владелец здания получает уверенность от проводящего проверку специалиста, что риск возникновения пожаров в его здании минимизирован», - объяснил эксперт отдела надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента Георг Калде.

«Таким образом, проведение проверки противопожарной безопасности приносит владельцу здания ощутимую пользу – специалист разъясняет действующие требования по пожарной безопасности, указывает на недостатки и дает рекомендации по их устранению», - добавил он.

Всего проверке подлежат около 8900 зданий, из которых примерно 7200 – это промышленные и складские объекты. Проверку заказали лишь 15% из них.

В 2023 году в нежилых зданиях произошло 158 пожаров, из них 97 – в промышленных и складских зданиях, восемь – в гаражах и 11 – в офисах. Материальный ущерб от пожаров превысил 8,1 миллиона евро.

Владельцы промышленных и складских зданий площадью более 1000 м² должны были заказать проверку противопожарной безопасности до 1 января 2024 года. В случае, если здание используется для других целей, необходимо обновить данные в строительном реестре при помощи местного самоуправления.

Подлежит ли здание проверке, можно узнать ЗДЕСЬ.