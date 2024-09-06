Каждый выпуск подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская поднимают очередной вопрос, напрямую или косвенно связанный с темой феминизма в эстонском обществе. Гость девятого эпизода - психолог Никита Григорьев.
Психолог о РПП: эволюционно мозг заточен на то, чтобы есть что попало – а тут вдруг появились какие-то социальные нормы
Рекламные билборды формируют в нашем сознании недостижимые идеалы внешности, которые становятся не просто мечтой, а требованием.
Однако глянец, телевидение, видеоклипы поп-звезд на Youtube - это лишь часть того, что влияет на восприятие нами собственного тела и может способствовать развитию расстройств пищевого поведения.
Помимо отретушированных фотографий конвенционально привлекательных моделей на обложках и в рекламе, на формирование нездорового отношения к еде и телу могут повлиять и семейные отношения.
Расстройствами пищевого поведения (РПП) страдают по меньшей мере 9% населения во всем мире, а средний возраст начала РПП составляет 13-14 лет. Более того, согласно мировой статистике, в течение жизни РПП развивается примерно у 8% женщин и 2% мужчин.
Анита: Мне кажется, в моем окружении 99% девушек страдают этим расстройством. Насколько часто к вам обращаются с этой проблемой?
Никита: Я не очень люблю слово «расстройство», потому что это предполагает, что есть какая-то норма. А с нормами у нас проблемы. То есть эти расстройства у нас где живут? В руке, в ноге? В мозге. А мозг - это результат эволюции. Мозгу формировался в мире, где нужно съесть всё, что лежит передо тобой, потому что обезьянка, которая следит за калориями, не выживет. Проблема как раз в том, что мозг эволюционно заточен на то, чтобы есть всё что попало, а тут вдруг появились какие-то социальные нормы, диктующие новые стандарты, которые при этом постоянно меняются.
По сути, это все превращается во внутренний конфликт: более древняя часть нашего мозга требует еды, дофамина, поесть и того, и другого, и третьего, а более рациональная часть заботится о том, чтобы мы не потолстели. Ведь если это произойдет, нас никто не будет любить – там же подключается и социальный инстинкт. И в итоге уже сам этот конфликт может довести человека и до выгорания, и до депрессии. Это все называются расстройством, но на самом деле это мозг, который оказался в непривычных для себя условиях.
Также в этом выпуске подкаста:
- Что становится причиной развития РПП?
- Можно ли справиться с РПП самостоятельно?
- Как понять, когда с проблемой стоит обращаться за помощью к психологу?
- Фиксация на здоровом питании - это нормально?
- Гипнотерапия. Возможно ли с ее помощью вылечить РПП?
Подкаст «Мягко говоря»
Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).
Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные вопросы, о которых идет речь в подкасте, будут преподноситься так, чтобы спровоцировать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.
Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте музыкальной дорожки под названием Coffee for dinner.