Психолог о РПП: эволюционно мозг заточен на то, чтобы есть что попало – а тут вдруг появились какие-то социальные нормы

По сути, это все превращается во внутренний конфликт: более древняя часть нашего мозга требует еды, дофамина, поесть и того, и другого, и третьего, а более рациональная часть заботится о том, чтобы мы не потолстели. Ведь если это произойдет, нас никто не будет любить – там же подключается и социальный инстинкт. И в итоге уже сам этот конфликт может довести человека и до выгорания, и до депрессии. Это все называются расстройством, но на самом деле это мозг, который оказался в непривычных для себя условиях.

Подкаст «Мягко говоря»

Название подкаста «Мягко говоря» было выбрано не случайно. С одной стороны, это ироническая отсылка, которая, как может показаться, лишь подчеркивает традиционные представления о женственности, где мягкость относят к женским качествам. Однако чаще всего мы используем это выражение в качестве буфера для следующей за ним обычно не самой приятной информации: «мягко говоря, это было так себе» (это было не просто так себе, это было ужасно).

Такая игра слов подсказывает слушателям, что важные и иногда неудобные вопросы, о которых идет речь в подкасте, будут преподноситься так, чтобы спровоцировать размышления и, возможно, переосмысление устоявшихся взглядов - мягко, но уверенно и смело.

Ведущие «Мягко говоря» надеются, что подкаст станет мостом между традиционными представлениями о женственности и необходимостью борьбы за равенство и справедливость, показывая, что мягкость и сила могут идти рука об руку в борьбе за лучший мир.