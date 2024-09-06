С октября Школа журналистики Postimees вновь приглашает всех желающих попробовать свои силы в медиа и лучше понять, как функционируют СМИ.
Школа журналистики Postimees вновь открывает свои двери: принять участие может каждый желающий
Рийн Лизетт Рей, окончившая пятый полет этой весной, рассказала, что планировала поступить в школу журналистики, когда она только открылась. «Но я сомневалась, что найду на это время, В конце концов я решила поучаствовать, и мои ожидания оправдались», - сказала она.
Рей работает менеджером по связям с общественностью в Фонде Тартуского университета, а также занимается связями с общественностью бизнес-фестиваля sTARTUp Day. «Опыт Школы журналистики Postimees, безусловно, способствовал получению этих рабочих мест, - сказала она. - Я гораздо лучше понимаю, что такое журналистика и что может заинтересовать журналиста. После школы журналистики процент публикации отправленных мной пресс-релизов значительно увеличился».
Практика
По словам Рей, личный опыт журналистов произвел на нее более глубокое впечатление, чем информация на слайдах. «Мне понравилось, что некоторые преподаватели честно говорили о своих ошибках - это дает возможность избежать совершения этих ошибок в будущем», - отметила она.
Отдельно Рей выделила Прийта Пуллеритса, под руководством которого она писала статью и анализ. Он дал много базовых знаний, на основе которых каждый ученик может более уверенно заниматься журналистикой.
Помимо лекций и заданий, Рей прошла стажировку в Tartu Postimees. «Рабочий день очень хорошо обрисовал повседневную жизнь журналиста. Мне пришлось самой найти новость, предложить ее на утреннем собрании редакции, затем собрать информацию, взять интервью, написать и сфотографировать и, наконец, увидеть свою статью в газете», - рассказала она.
По словам менеджера по обучению Postimees Кристи Раудлепп, в школе журналистики соблюдается баланс между теорией и практикой. «В Эстонии журналистика преподается в Тартуском, Таллиннском университете, а также в Школе журналистики Postimees. Если в Тарту больше теории, а в Таллинне - практики, то у нас - все вместе», - заявила она.
Работа со СМИ
Школа предназначена не только для будущих специалистов в сфере СМИ. «Курс помогает понять функционирование СМИ в обществе в целом, и именно поэтому мы ждем людей с очень разным жизненным и рабочим опытом, - сказала Раудлепп. - Выпускники говорят, что школа журналистики расширяет кругозор, интересна, содержательна, а опыт и жизненные истории преподавателей обогащают занятия».
Курс охватывает самые разные темы: от написания новостей до создания пресс-фотографий, подкастов и развлекательного контента.
Учебная программа полугодового курса основана на идеях редакторов Postimees, преподавателя Таллиннского университета и главного редактора Postimees Прийта Хыбемяги, а также руководителя редакционного отдела Марта Раудсаара. Дополнительную информацию о регистрации можно найти на домашней странице Фонда Яана Тыниссона в Postimees.