Школа журналистики Postimees вновь открывает свои двери: принять участие может каждый желающий

Рийн Лизетт Рей, окончившая пятый полет этой весной, рассказала, что планировала поступить в школу журналистики, когда она только открылась. «Но я сомневалась, что найду на это время, В конце концов я решила поучаствовать, и мои ожидания оправдались», - сказала она.

Рей работает менеджером по связям с общественностью в Фонде Тартуского университета, а также занимается связями с общественностью бизнес-фестиваля sTARTUp Day. «Опыт Школы журналистики Postimees, безусловно, способствовал получению этих рабочих мест, - сказала она. - Я гораздо лучше понимаю, что такое журналистика и что может заинтересовать журналиста. После школы журналистики процент публикации отправленных мной пресс-релизов значительно увеличился».

Практика

По словам Рей, личный опыт журналистов произвел на нее более глубокое впечатление, чем информация на слайдах. «Мне понравилось, что некоторые преподаватели честно говорили о своих ошибках - это дает возможность избежать совершения этих ошибок в будущем», - отметила она.

Отдельно Рей выделила Прийта Пуллеритса, под руководством которого она писала статью и анализ. Он дал много базовых знаний, на основе которых каждый ученик может более уверенно заниматься журналистикой.