Старинная эстонская фабрика увольняет всех работников из-за последствий войны и инфляции

Если бы не война, легендарная обувная фабрика ABRIS из Выру продолжала бы свою работу и дальше. Через пять лет предприятию исполнилось бы сто лет. Фабрика была основана в период, когда Эстония была независимой от СССР - в 1929 году. Сегодня работники надеются на чудо, но ждут увольнений, а комплекс зданий готовят к продаже. Ситуацию Rus.Postimees объяснил глава предприятия.