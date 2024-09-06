Если бы не война, легендарная обувная фабрика ABRIS из Выру продолжала бы свою работу и дальше. Через пять лет предприятию исполнилось бы сто лет. Фабрика была основана в период, когда Эстония была независимой от СССР - в 1929 году. Сегодня работники надеются на чудо, но ждут увольнений, а комплекс зданий готовят к продаже. Ситуацию Rus.Postimees объяснил глава предприятия.
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Старинная эстонская фабрика увольняет всех работников из-за последствий войны и инфляции
Касса по безработице ранее рассказала Postimees о грядущих увольнениях на ABRIS, но о причинах проблем не сообщалось. Мы поговорили с Марко Пало, руководителем фабрики, выпускающей один из известных эстонских брендов.