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Старинная эстонская фабрика увольняет всех работников из-за последствий войны и инфляции

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Старинная обувная фабрика ABRIS из города Выру вынуждена закрыться из-за проблем вызванных санкциями против России за агрессивную войну в Украине и из-за проблем в экономике Эстонии.
Старинная обувная фабрика ABRIS из города Выру вынуждена закрыться из-за проблем вызванных санкциями против России за агрессивную войну в Украине и из-за проблем в экономике Эстонии. Фото: из личного архива Марко Пало

Если бы не война, легендарная обувная фабрика ABRIS из Выру продолжала бы свою работу и дальше. Через пять лет предприятию исполнилось бы сто лет. Фабрика была основана в период, когда Эстония была независимой от СССР - в 1929 году. Сегодня работники надеются на чудо, но ждут увольнений, а комплекс зданий готовят к продаже. Ситуацию Rus.Postimees объяснил глава предприятия.

Касса по безработице ранее рассказала Postimees о грядущих увольнениях на ABRIS, но о причинах проблем не сообщалось. Мы поговорили с Марко Пало, руководителем фабрики, выпускающей один из известных эстонских брендов.

Образцы обуви производства Выруской обувной фабрики ABRIS, размещенные на официальном сайте предприятия. Сентябрь 2024 года.
Образцы обуви производства Выруской обувной фабрики ABRIS, размещенные на официальном сайте предприятия. Сентябрь 2024 года. Фото: abris.ee
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