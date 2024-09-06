Руководство и попечительский совет Эхтеской гуманитарной гимназии выступили с совместным заявлением, перевод которого Rus.Postimees публикует ниже.
Эхтеская гимназия сделала заявление по поводу скандального репортажа: взрослые должны вести себя этично (1)
2 сентября в передаче Reporter на Kanal 2 показали сюжет о таллиннских школах, в том числе о нашей. Этот репортаж вызвал много дискуссий и возмущений. Наша школа была довольно сильно потрясена этим и ненадолго лишилась дара речи. Но мы поддерживаем друг друга, в целом положительно относимся к жизни и знаем, что наша школа - хорошая. Мы делаем свою работу с энтузиазмом и со всей душой, это касается и перехода на обучение на эстонском языке. Поэтому мы взяли паузу, выдохнули и пошли дальше.
Мы от всего сердца благодарим всех, кто сопереживал нам и оказывал поддержку как ученикам, так и школе. Каждое ваше письмо и телефонный звонок помогали нам двигаться дальше.
Однако что у нас до сих пор в памяти и, наверное, останется там надолго, так это то, как в репортаже показали детей, местами даже можно сказать, что над ними издевались. Неважно, маленький это ребенок или большой, есть ли у него особые образовательные потребности или нет, знают ли они эстонский язык или нет, мы, взрослые, должны вести себя этично и оказывать поддержку.
Еще одна проблема, которая нас ранит, заключается в том, что репутация нашей школы пострадала. Мы считаем, что такое освещение нашей школы и учеников было злонамеренным, высокомерным и определенно не соответствовало действительности. Конечно, у нас есть дети, которые еще недостаточно владеют эстонским языком. Поэтому мы - школа, переходящая на эстонский язык. Если бы все ученики знали эстонский язык, мы были бы школой с эстонским языком обучения. Обвинения и оскорбления не способствуют обучению.
Надеемся, что Kanal 2 отдает себе отчет, что показанный в эфире видеофрагмент мог оказать существенное влияние на отношение учеников и их родителей из школ, переходящих на государственный язык, к обучению на эстонском. Это, конечно, не мотивирует учащихся, родителей, учителей и руководство школ. Это также усилило межнациональные разногласия. Все это крайне прискорбно.
Переход на обучение на эстонском языке - задача не только школ, местных самоуправлений и министерства. Должно быть задействовано все общество, включая журналистов. У каждого из нас здесь своя роль. Достаточно понимания и поддержки детей, чтобы содействовать этому процессу.
Мы воспользуемся случаем, чтобы уточнить несколько фактов о нашей школе, которые неоднократно появлялись в СМИ и социальных сетях. В нашей школе учится около 900 детей, из них 5% с особыми потребностями. Мы не имеем ничего против 40%, так как дети есть дети и мы учим всех. Девочки, сидящие во время гимна, - не ученицы нашей школы, а знакомые наших учениц, то есть гости нашей школы в такой же степени, как и журналисты. Можно сказать, что в этот раз с гостями не сложилось.
Мы хотим подчеркнуть, что весь наш предыдущий опыт работы с различными СМИ и телеканалами ETV, ETV+ и TV3 был положительным, журналисты приходили в школу с открытым сердцем и беспристрастным отношением. Мы по-прежнему открыты и готовы показать, что как работаем. А пока от имени родителей и учителей детей мы просим школьного мира для всех учащихся Эстонии.
Телеканал принес извинения
Медиа-предприятие Duo Media Networks выразило сожаление по поводу репортажа, который был показан в программе Reporter на Kanal 2. Сотрудничество с автором сюжета Керту Юккум было прекращено. Руководство канала принесло публичные извинения детям, которые фигурировали в сюжете, их семьям и всем, кого сюжет задел.
«Мы признаем, что этот репортаж не соответствовал принципам журналистской этики и вызвал отрицательные эмоции как у участников сюжета, так и у аудитории. Подобное противоречит нашим корпоративным ценностям. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, мы приняли дополнительные меры по улучшению наших рабочих процессов и обеспечению качества», - добавила фирма.