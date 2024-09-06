Надеемся, что Kanal 2 отдает себе отчет, что показанный в эфире видеофрагмент мог оказать существенное влияние на отношение учеников и их родителей из школ, переходящих на государственный язык, к обучению на эстонском. Это, конечно, не мотивирует учащихся, родителей, учителей и руководство школ. Это также усилило межнациональные разногласия. Все это крайне прискорбно.

Переход на обучение на эстонском языке - задача не только школ, местных самоуправлений и министерства. Должно быть задействовано все общество, включая журналистов. У каждого из нас здесь своя роль. Достаточно понимания и поддержки детей, чтобы содействовать этому процессу.

Мы воспользуемся случаем, чтобы уточнить несколько фактов о нашей школе, которые неоднократно появлялись в СМИ и социальных сетях. В нашей школе учится около 900 детей, из них 5% с особыми потребностями. Мы не имеем ничего против 40%, так как дети есть дети и мы учим всех. Девочки, сидящие во время гимна, - не ученицы нашей школы, а знакомые наших учениц, то есть гости нашей школы в такой же степени, как и журналисты. Можно сказать, что в этот раз с гостями не сложилось.

Мы хотим подчеркнуть, что весь наш предыдущий опыт работы с различными СМИ и телеканалами ETV, ETV+ и TV3 был положительным, журналисты приходили в школу с открытым сердцем и беспристрастным отношением. Мы по-прежнему открыты и готовы показать, что как работаем. А пока от имени родителей и учителей детей мы просим школьного мира для всех учащихся Эстонии.

Телеканал принес извинения Медиа-предприятие Duo Media Networks выразило сожаление по поводу репортажа, который был показан в программе Reporter на Kanal 2. Сотрудничество с автором сюжета Керту Юккум было прекращено. Руководство канала принесло публичные извинения детям, которые фигурировали в сюжете, их семьям и всем, кого сюжет задел. «Мы признаем, что этот репортаж не соответствовал принципам журналистской этики и вызвал отрицательные эмоции как у участников сюжета, так и у аудитории. Подобное противоречит нашим корпоративным ценностям. Чтобы избежать подобных инцидентов в будущем, мы приняли дополнительные меры по улучшению наших рабочих процессов и обеспечению качества», - добавила фирма.