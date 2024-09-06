В США продолжается последний в этом году теннисный турнир Большого шлема US Open. В одиночном разряде стали известны имена финалисток.
Стали известны финалистки US Open - с кем сразится Соболенко?
В первом полуфинальном матче сыграли Эмма Наварро (WTA 12) и Арина Соболенко (WTA 2). Матч завершился победой Соболенко: 3:6, 6:7 (2:7).
Во втором полуфинале играли Джессика Пегула и Каролина Мухова. В матче, который длился 2 часа 12 минут, победу одержала Джессика Пегула со счетом 1:6, 6:4, 6:2.
Тем самым в финальном поединке US Open Арина Соболенко сыграет с Джессикой Пегула (WTA 6).