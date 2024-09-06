Самые рьяные поклонники IKEA не упустили возможности ознакомиться с осенней коллекцией любимого бренда. Однако многие желающие остались с носом: предмет декора был распродан за считаные минуты.
Как корова языком слизала: новинка из IKEA распродана за считаные минуты
Популярность стеклянной миски в виде тыквы из осенней коллекции Höstagille от IKEA превзошла все ожидания. Многие так и не успели приобрести вожделенную посудину с крышкой.
Миска в виде тыквы, поступившая в продажу 30 августа, была быстро распродана как в интернете, так и в магазинах IKEA. Возмущенные поклонники разочарованы, что товар был выпущен в столь ограниченном количестве.
«Это была шутка? В Тампере миски распродали за минуту. Многие не успели», - сказал в TikTok один из опоздавших.
@seyshellyy Viral IKEA pumpkin bowl unboxing 🎃🧡🍂 #fyp #foryoupage #viral #fall2024 #autumn #trends #tiktoktrend #autumntrends #falltrend #autumnikea #ikeapicks #ikeafall2024 #pumpkinbowl #halloween #halloween2024 #ikeaviral #cleangirl #haul #unboxing #halloween #cosy #candles #gilmoregirls @IKEA Deutschland @IKEA ♬ Halloween ・ cute horror song - PeriTune
«Хорошенькое дело! Тыквенная миска - вирусный хит, но в продаже их до смешного мало», - заявил другой.
К счастью, наряду с разочарованными поклонниками стиля IKEA есть и те, кто смотрит на мир более рационально.
«Комментарии о миске в виде тыквы - самое интересное, что я когда-либо читал. Меня беспокоят настолько оторванные от реальности люди: простая посуда вызывает у них столь сильные эмоции», - говорит один из комментаторов.
Популярность миски из коллекции Hötagille удивила, помимо прочего, и саму компанию.
«Они были распроданы быстрее, чем ожидалось», - сообщила по электронной почте руководитель по связям с общественностью IKEA Марьюкка Хильден. «Мы стараемся как можно точнее прогнозировать местный спрос, но иногда случаются сюрпризы», — добавила она.
В свою очередь Хильден подтверждает, что это лимитированная сезонная коллекция предметов декора, которые больше производиться не будут.