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Пьяный человек пересек границу с Россией на катере спасателей

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Судно на снимке не причастно к инциденту.
Судно на снимке не причастно к инциденту. Фото: Kristjan Teedema

В четверг пограничники обнаружили судно на озере Ламмиярв, которое нарушило границу, войдя в российские воды. 

Пограничникам удалось связаться с экипажем лодки и сообщить им об ошибке, после чего они развернулись и направилась обратно в Эстонию.

Пограничники задержали катер, пересекший временную линию контроля. Выяснилось, что он принадлежал Спасательному департаменту.

Пограничники доставили водителя катера и двух пассажиров в Вярска, где на водителя лодки составили протокол о правонарушении за незаконное пересечение контрольной линии и управление судном в состоянии алкогольного опьянения.

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