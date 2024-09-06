В четверг пограничники обнаружили судно на озере Ламмиярв, которое нарушило границу, войдя в российские воды.
Пьяный человек пересек границу с Россией на катере спасателей
Пограничникам удалось связаться с экипажем лодки и сообщить им об ошибке, после чего они развернулись и направилась обратно в Эстонию.
Пограничники задержали катер, пересекший временную линию контроля. Выяснилось, что он принадлежал Спасательному департаменту.
Пограничники доставили водителя катера и двух пассажиров в Вярска, где на водителя лодки составили протокол о правонарушении за незаконное пересечение контрольной линии и управление судном в состоянии алкогольного опьянения.