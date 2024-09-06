Правительство выкачивает деньги из народа, используя налоги, сборы или облигации. Однако, когда речь заходит о необходимости сокращения расходов, политики действуют крайне осторожно, словно в стране нет возможностей для экономии. Тем не менее, если корень проблемы лежит в самой системе, то бесконечное вливание новых средств не решит ее - нужно менять подход.
Подробный экономический обзор: вот за счет чего государство может сэкономить сотни миллионов уже сейчас!
Перевод: Ева Ойжинская
Мы - маленькая страна, и, возможно, нам не нужно делать всё то же самое, что и другие. Возможно, экономический рост и постоянные вливания европейских средств развратили наших правителей и чиновников, что позволило бюрократии разрастись. Разговоры о сокращении расходов ведутся уже несколько лет, экономический спад тоже продолжается уже несколько лет. Затягивание поясов часто заканчивается увольнением тех работников, которые действительно что-то делают, и неконтролируемым индексированным ростом зарплат руководителей. Иногда большие деньги - это большой бич: как в мире инвестиций рассказывают поучительные истории о том, как победители лотерей теряют голову от неожиданного счастья, покупают роскошные автомобили и через пару лет оказываются на грани банкротства, так и нам стоит задуматься, нет ли у государственного сектора Эстонии синдрома победителя лотереи - ведь правительство начало большую работу по жесткой экономии с создания нового министерства.