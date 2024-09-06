Певкур в Рамштайне: Украине нужно разрешить атаковать российские авиабазы

«Позиция Эстонии была и остается очень четкой: мы должны дать Украине все необходимое и быстро, чтобы она могла выиграть войну и изгнать врага со своей территории. Мы все видим через средства массовой информации российские атаки, которые поражают дома вдали от линии фронта на западе Украины. Россия также массово атакует критически важную инфраструктуру, чтобы оставить людей без тепла и электричества на зиму. Украинцы знают, откуда раздаются эти выстрелы, но сейчас эти точки вне досягаемости. Поэтому Украине нужно дать возможность дать отпор, чтобы они могли ликвидировать эти очаги нападения и спасти жизни, - заявил Певкур на встрече. - Успех украинцев в Курске показал, что Россия не может контролировать то, что происходит на ее территории. Россию провоцируют страх и слабость - если проявишь силу, они развалятся».