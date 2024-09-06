Министр обороны Ханно Певкур заявил в пятницу на встрече контактной группы обороны Украины на авиабазе Рамштайн, что Украине необходимо разрешить атаковать российские авиабазы.
Певкур в Рамштайне: Украине нужно разрешить атаковать российские авиабазы
«Позиция Эстонии была и остается очень четкой: мы должны дать Украине все необходимое и быстро, чтобы она могла выиграть войну и изгнать врага со своей территории. Мы все видим через средства массовой информации российские атаки, которые поражают дома вдали от линии фронта на западе Украины. Россия также массово атакует критически важную инфраструктуру, чтобы оставить людей без тепла и электричества на зиму. Украинцы знают, откуда раздаются эти выстрелы, но сейчас эти точки вне досягаемости. Поэтому Украине нужно дать возможность дать отпор, чтобы они могли ликвидировать эти очаги нападения и спасти жизни, - заявил Певкур на встрече. - Успех украинцев в Курске показал, что Россия не может контролировать то, что происходит на ее территории. Россию провоцируют страх и слабость - если проявишь силу, они развалятся».
На встрече с министром обороны Украины Умеровым министр Певкур представил обзор будущих планов Эстонии по помощи Украине, а также передал список возможностей эстонской оборонной промышленности по оказанию помощи Украине в следующем году.
«Наша последняя партия ракетных систем малой дальности Mistral прибыла в Украину в конце июля. При этом Эстония перевыполнила свое обещание поддерживать Украину в размере процента ВВП в год. Если бы все страны внесли равный вклад в долгосрочной перспективе, это могло бы привести к победе Украины. Мы со своей стороны продолжим и если получим обратную связь от Украины о потребностях, которые производит эстонский оборонный комплекс, то сразу перейдем к закупкам, чтобы эта помощь как можно быстрее дошла до защитников Украины», - сказал Певкур.
На встрече ведущих стран силовой коалиции вице-канцлер по оборонной политике Туули Данетон, представлявшая Эстонию, заявила, что эта встреча предоставила хорошую возможность поговорить о том, как мы живем, и пригласить других присоединиться, внести свой вклад и найти в дополнение к ранее внесенным взносам.
«На данный момент к коалиции присоединились 13 стран, а Испания официально присоединилась к коалиции на встрече. Для поддержки Украины мы собрали почти 70 млн евро, а финансовые пожертвования поступили на сумму 90 млн евро, то есть общая сумма поддержки составляет 160 миллионов евро, - пояснила Данетон. - Некоторые поставки уже прибыли в Украину и используются на поле боя».
На состоявшемся в сентябре прошлого года встрече контактной группы по оказанию помощи Украине была инициирована IT-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом. Целью коалиции является поддержка создания безопасной и соответствующей требованиям НАТО IKT-инфраструктуры для вооруженных сил , что будет способствовать повышению боеспособности Украины.