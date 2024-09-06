25-летний гражданин Эстонии в последние дни лета бросился в реку. Вплавь, минуя погранпункты он хотел попасть к любимой – в Россию. Но все пошло не по плану.
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Границы любви – помеха. Эстонец переплыл реку ради свидания в России, но был арестован
Кингисеппский городской суд Ленинградской области РФ сообщил о том, что удовлетворил ходатайство ФСБ по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток гражданину Эстонии, 1999 года рождения. По данным ФСБ, он подозревается в том, что в вечернее время 30 августа 2024 года вплавь из Эстонской республики незаконно пересек проходящую по реке Нарва государственную границу «без надлежащего разрешения и документов, дающих право въезда в Российскую Федерацию».
Сотрудникам пограничного Управления ФСБ при задержании на российском берегу реки Нарвы мужчина заявил, что планировал своим появлением, с цветами и конфетами, сделать сюрприз для девушки, с которой он познакомился в сервисе мгновенного обмена сообщениям.