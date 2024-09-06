Границы – любви помеха. Житель Эстонии переплыл реку ради свидания в России, но очутился за решеткой

Кингисеппский городской суд Ленинградской области РФ сообщил, что удовлетворил ходатайство ФСБ по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток гражданину Эстонии, 1999 года рождения. По данным ФСБ, он подозревается в том, что в вечернее время 30 августа 2024 года вплавь из Эстонской республики незаконно пересек проходящую по реке Нарва государственную границу «без надлежащего разрешения и документов, дающих право въезда в Российскую Федерацию».