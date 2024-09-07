В Кохтла-Ярве произойдут изменения в налогообложении

С 2025 года вырастет ставка земельного налога третьей целевой группы с 1,0 процента до максимально допустимой ставки в 2,0 процента от цены налогообложения земли за год. К этой целевой группе относятся все земли, кроме земли под жилье и земли, используемой в сельском хозяйстве, например, земля для коммерческих и производственных целей и прочая.

По словам вице-мэра Кохтла-Ярве по вопросам развития и городского хозяйства Александра Кейвабу, цель предстоящего изменения – привести ставку земельного налога в соответствие с оценочной стоимостью земли, установленной в 2022 году, что повлекло за собой колебания стоимости земли.

«Несмотря на ожидаемый рост ставки налога, существуют установленные государством ограничения, препятствующие резкому увеличению налогового бремени в 2025 году. Таким образом, рост ставки налога в 2025 году не может превысить 50 процентов ставки, действующей в 2024 году», – прокомментировал он.

С 2026 года принятие решений об установлении максимальной ставки земельного налога перейдет собранию местного самоуправления.