Telia объяснила причину сбоя мобильной связи в четверг

Перевод: Сергей Светлов

Мобильные услуги Telia были недоступны в четверг с 12:30 примерно в течение часа. Сбой затронул голосовые вызовы через VoLTE (звонки в сети 4G) и VoWifi, а также обычные телефонные звонки.

«На данный момент известно, что сбой был вызван программной проблемой в устройстве, обслуживающем голосовую связь», - пояснил руководитель отдела мобильных сетей Telia Оливер Лекк.

«Причина возникновения этой программной проблемы пока исследуется, и мы привлекли к выяснению обстоятельств производителя как устройства, так и программного обеспечения», - добавил Лекк.

Он пояснил, что при возникновении сбоя часть звонков была перенаправлена в сеть 2G. «Хотя наша сеть 2G была готова обслуживать звонки, не все VoLTE (4G) звонки автоматически перешли в 2G, и некоторые телефоны продолжили неудачные попытки звонков в сети 4G. Кроме того, в течение некоторого времени был затронут доступ к номерам экстренной помощи 112 и 1247», - отметил он.

Звонки в экстренные службы все же были возможны

Лекк сообщил, что во время сбоя Telia рекомендовала клиентам в случае проблем с мобильной связью звонить на номер экстренной помощи 112, удалив SIM-карту из телефона или перезагрузив его и позвонив на номер 112 без ввода PIN-кода.

Он извинился перед клиентами Telia: «Мы искренне приносим извинения всем нашим клиентам и партнерам, которых коснулся сбой. Мы понимаем, насколько важна надежность наших услуг для вас, и делаем все возможное, чтобы повысить их стабильность в будущем».