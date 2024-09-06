Цены на одежду и обувь в Эстонии снизились впервые с 2021 года

В августе цена нефти упала ниже 80 долларов за баррель, а снижение цен на топливо способствовало сокращению маржи нефтепереработчиков и укреплению курса евро. В начале сентября цена нефти на мировом рынке достигла минимума за последние годы, поэтому эксперты банка ожидают, что в ближайшее время энергия продолжит сдерживать общий рост цен.

Цена на электроэнергию в Эстонии в августе была значительно выше, чем в странах Северной Европы, достигая около 100 евро за мегаватт-час. Частичное включение в работу электрического кабеля Estlink 2 за последние дни снизило цены на электроэнергию. Однако к зиме стоимость электричества может снова вырасти, так как потребление возрастает.

Рост цен на услуги в августе составил 7,5% в годовом исчислении. Во второй половине года рост цен на услуги обычно замедляется по сезонным причинам - цены в туристическом секторе снижаются. Товары подорожали на 2%, что соответствует повышению налога с оборота. При этом цены на одежду и обувь в августе были на 4% ниже, чем год назад. Это первое снижение цен с 2021 года.

Цены на производственные ресурсы начали расти, и давление на рост цен на промышленные товары увеличивается. Цены на импорт в годовом исчислении начали расти еще в мае, а цены производителей - в июле. Среди импортных товаров быстрее всего растут цены на сельскохозяйственное сырье и продукты питания.

Например, цена масла на рынке Европейского союза снова приблизилась к рекордным уровням. Рост цен на продукцию обрабатывающей промышленности обусловлен подорожанием продукции в деревообрабатывающем секторе, а также машин и электроники, однако в строительном секторе цены остаются немного ниже, чем в прошлом году.

Банк Эстонии прогнозирует, что в этом году рост цен составит 3,8%. Новый экономический прогноз будет опубликован 24 сентября.