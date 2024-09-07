Тихая охота начинается весной, продолжается летом, но интенсивный сбор грибов, как известно, приходится на осень. После прохладного ночного дождика, ранним утром леса полны свежего, пряного аромата пожухлой листвы вперемешку с характерным грибным запахом. Может показаться, что мы знаем о грибах все, но это, конечно же, не так. Грибные тайны раскрывает для нас биолог Эстонского музея природы Катерина Песоцки.
Я тебя не знаю! ⟩ Малоизвестные, но не опасные: кто ты, лесной незнакомец?
Из поколения в поколения передаются знания о грибах, и в каждой семье есть любимые грибы, которым отдается больше предпочтения. Белый гриб, подберезовики, подосиновики, рыжики, грузди, лисички...
Но есть среди съедобных видов грибов и менее известные обладатели нарядных шляпок. Однако, порой их вкусовые качества могут неожиданно порадовать грибника. Посетители Эстонского музея природы часто удивляются, когда замечают на выставке, что разнообразие видов, которые пригодны в пищу, гораздо больше, чем это изначально ими предполагалось.
В Эстонии произрастает примерно 400 видов съедобных грибов, и конечно же только небольшая часть этого видового разнообразия оказывается в корзинке грибника.
Среди малоизвестных грибов, но хороших по вкусовым качествам, хотела бы выделить грибы из рода гиднум (Hydnum). Их довольно легко узнать, но поскольку они явно не относятся к очень популярным грибам, часто люди проходят мимо этих симпатяг.
Альтернативное название грибов этого рода - ежовик. Если на них посмотреть сверху, то некоторые виды этого рода, например, молодые плодовые тела ежовика желтого и ежовика рыжеющего, напоминают лисичку обыкновенную. Но стоит гриб перевернуть, тут же возникает недоумение. Вместо ложнопластинок, которые присущи лисичкам, у этих грибов шипики, как иголки ежей. Это насколько характерный признак, что перепутать ежовики с другими грибами в общем-то невозможно. Так что стоит на грибы рода гиднум обратить внимание, они могут занять достойное место в корзинке.
Если некоторые виды гиднум схожи с лисичкой только цветом шляпки, то вот лисичка ложная может некоторым людям показаться точной копией лисички обыкновенной.
Лисичка ложная или гигрофоропсис оранжевый, гриб из совершенно другого рода и даже семейства. С лисичками этот гриб роднит только само название «лисичка». Некоторые люди опасаются того, что ложные лисички могут быть очень ядовитыми, но это, к счастью, не так.
Среди грибного царства нашей страны можно встретить, как известно, не только съедобные виды грибов, но и условно съедобные, а также ядовитые и смертельно ядовитые виды.
К счастью, ложная лисичка не относится к числу самых опасных смертельно ядовитых видов, среди которых можно встретить, к примеру, бледную поганку.
И мухомор ядовитый.
Не относится этот лисичкин двойник и к просто ядовитым грибам, в числе которых, например, красный мухомор.
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Ложные лисички - это условно съедобные грибы. Это означает, что на разных людей гриб может повлиять по-разному. Причем не имеет значения, подвергался ли гриб термической обработке или нет, было ли кипячение или вымачивание в соленой воде, все это в отношении условно съедобных грибов не действует.
Просто блюдо приготовленное из ложной лисички, у одного человека может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, а второй человек, отведав то же самое блюдо, может попросить добавки и никакого негативного влияния на его организм не будет.
Если говорить о грибах, которые имеют характерную внешность, но не являются при этом очень популярными для сбора, то можно вспомнить еще и такой интересный вид, как вороночник рожковидный.
На мой взгляд, этот гриб один из самых ароматных. В народе его называют черной лисичкой хотя опять же эти виды не являются очень близкими родственниками по роду, но входят в одно семейство лисичковые, со своим знаменитым родственником.
Гриб этот по форме напоминает чашу или рожок, отсюда и название, причем на разных языках мира.
Например, в Германии его название может удивить: такой красивый гриб называют трубой мертвых. Зато англоязычное название довольно привлекательное - рог изобилия. Такие съедобные грибы, как лисичка серая и вороночник рожковидный напоминают темно-серые трубочки или рожки.
При встрече таких красавцев в лесу, хорошей идеей будет собрать и засушить их, ведь аромат супа, приготовленного из этих грибов, на мой взгляд, будет более насыщенным, чем приготовленного на основе обыкновенных лисичек.
Если поход в лес не увенчался ожидаемым успехом, и привычные виды грибов не попадаются или более проворный грибник уже успел пройти по лесным тропам, стоит не отчаиваться, а посмотреть по сторонам. Вдруг в лесной подстилке притаились ежовики, или кротерелусы виднеются из листвы?
Малоизвестные грибы могут быть довольно вкусными и легко определяемыми, стоит только узнать про них побольше и помнить о том, что если есть хоть малейшие сомнения, класть его в общую корзинку нельзя, а нужно аккуратно извлечь его из земли вместе с целостной ножкой и, пока гриб свежий, принести его для определения во время грибной выставки в наш Эстонский музей природы.
Общих признаков, по которым можно бы было отличить ядовитые грибы от съедобных, не бывает. Так называемая червивость гриба таким признаком не является. На выставке можно увидеть и малоизвестные, но при этом съедобные грибы, признаки которых настолько явные, что их можно легко распознать. Благодаря этому увеличиваются шансы всегда уходить из леса с полной корзинкой.
Выставка пройдет в этом году с 12 по 22 сентября. В нашем уютном дворике в палатках будет представлено хорошее видовое разнообразие грибов. Это прекрасная возможность освежить свои познания в области микологии и рассмотреть признаки разных видов.