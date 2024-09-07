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Я тебя не знаю! Малоизвестные, но не опасные: кто ты, лесной незнакомец?

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Фото: Велло Лийв

Тихая охота начинается весной, продолжается летом, но интенсивный сбор грибов, как известно, приходится на осень. После прохладного ночного дождика, ранним утром леса полны свежего, пряного аромата пожухлой листвы вперемешку с характерным грибным запахом. Может показаться, что мы знаем о грибах все, но это, конечно же, не так. Грибные тайны раскрывает для нас биолог Эстонского музея природы Катерина Песоцки.

Из поколения в поколения передаются знания о грибах, и в каждой семье есть любимые грибы, которым отдается больше предпочтения. Белый гриб, подберезовики, подосиновики, рыжики, грузди, лисички...

Но есть среди съедобных видов грибов и менее известные обладатели нарядных шляпок. Однако, порой их вкусовые качества могут неожиданно порадовать грибника. Посетители Эстонского музея природы часто удивляются, когда замечают на выставке, что разнообразие видов, которые пригодны в пищу, гораздо больше, чем это изначально ими предполагалось.

Лисичка обыкновенная.
Лисичка обыкновенная. Фото: Велло Лийв

В Эстонии произрастает примерно 400 видов съедобных грибов, и конечно же только небольшая часть этого видового разнообразия оказывается в корзинке грибника.

Среди малоизвестных грибов, но хороших по вкусовым качествам, хотела бы выделить грибы из рода гиднум (Hydnum). Их довольно легко узнать, но поскольку они явно не относятся к очень популярным грибам, часто  люди проходят мимо этих симпатяг.

Ежовик рыжеющий.
Ежовик рыжеющий. Фото: wikimedia.org.

Альтернативное название грибов этого рода - ежовик. Если на них посмотреть сверху, то некоторые виды этого рода, например, молодые плодовые тела ежовика желтого и ежовика рыжеющего, напоминают лисичку обыкновенную. Но стоит гриб перевернуть, тут же возникает недоумение. Вместо ложнопластинок, которые присущи лисичкам, у этих грибов шипики, как иголки ежей. Это насколько характерный признак, что перепутать ежовики с другими грибами в общем-то невозможно. Так что стоит на грибы рода гиднум обратить внимание, они могут занять достойное место в корзинке.

Если некоторые виды гиднум схожи с лисичкой только цветом шляпки, то вот лисичка ложная может некоторым людям показаться точной копией лисички обыкновенной.

Лисичка ложная.
Лисичка ложная. Фото: Велло Лийв

Лисичка ложная или гигрофоропсис оранжевый, гриб из совершенно другого рода и даже семейства. С лисичками этот гриб роднит только само название «лисичка». Некоторые люди опасаются того, что ложные лисички могут быть очень ядовитыми, но это, к счастью, не так.

Среди грибного царства нашей страны можно встретить, как известно, не только съедобные виды грибов, но и условно съедобные, а также ядовитые и смертельно ядовитые виды.

К счастью, ложная лисичка не относится к числу самых опасных смертельно ядовитых видов, среди которых можно встретить, к примеру, бледную поганку.

Бледная поганка.
Бледная поганка. Фото: Велло Лийв

И мухомор ядовитый.

Мухомор ядовитый.
Мухомор ядовитый. Фото: Велло Лийв

Не относится этот лисичкин двойник и к просто ядовитым грибам, в числе которых, например, красный мухомор.

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Ложные лисички - это условно съедобные грибы. Это означает, что на разных людей гриб может повлиять по-разному. Причем не имеет значения, подвергался ли гриб термической обработке или нет, было ли кипячение или вымачивание в соленой воде, все это в отношении условно съедобных грибов не действует.

Просто блюдо приготовленное из ложной лисички, у одного человека может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта, а второй человек, отведав то же самое блюдо, может попросить добавки и никакого негативного влияния на его организм не будет.

Если говорить о грибах, которые имеют характерную внешность, но не являются при этом очень популярными для сбора, то можно вспомнить еще и такой интересный вид, как вороночник рожковидный.

Вороночник рожковидный.
Вороночник рожковидный. Фото: Велло Лийв

На мой взгляд, этот гриб один из самых ароматных. В народе его называют черной лисичкой хотя опять же эти виды не являются очень близкими родственниками по роду, но входят в одно семейство лисичковые, со своим знаменитым родственником.

Гриб этот по форме напоминает чашу или рожок, отсюда и название, причем на разных языках мира.

Например, в Германии его название может удивить: такой красивый гриб называют трубой мертвых. Зато англоязычное название довольно привлекательное - рог изобилия. Такие съедобные грибы, как лисичка серая и вороночник рожковидный напоминают темно-серые трубочки или рожки.

При встрече таких красавцев в лесу, хорошей идеей будет собрать и засушить их, ведь аромат супа, приготовленного из этих грибов, на мой взгляд, будет более насыщенным, чем приготовленного на основе обыкновенных лисичек.

Если поход в лес не увенчался ожидаемым успехом, и привычные виды грибов не попадаются или более проворный грибник уже успел пройти по лесным тропам, стоит не отчаиваться, а посмотреть по сторонам. Вдруг в лесной подстилке притаились ежовики, или кротерелусы виднеются из листвы?

Грибы после дождя. Снимок иллюстративный.
Грибы после дождя. Снимок иллюстративный. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Малоизвестные грибы могут быть довольно вкусными и легко определяемыми, стоит только узнать про них побольше и помнить о том, что если есть хоть малейшие сомнения, класть его в общую корзинку нельзя, а нужно аккуратно извлечь его из земли вместе с целостной ножкой и, пока гриб свежий, принести его для определения во время грибной выставки в наш Эстонский музей природы.

Общих признаков, по которым можно бы было отличить ядовитые грибы от съедобных, не бывает. Так называемая червивость гриба таким признаком не является. На выставке можно увидеть и малоизвестные, но при этом съедобные грибы, признаки которых настолько явные, что их можно легко распознать. Благодаря этому увеличиваются шансы всегда уходить из леса с полной корзинкой.

Выставка пройдет в этом году с 12 по 22 сентября. В нашем уютном дворике в палатках будет представлено хорошее видовое разнообразие грибов. Это прекрасная возможность освежить свои познания в области микологии и рассмотреть признаки разных видов.

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