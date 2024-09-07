Я тебя не знаю! Малоизвестные, но не опасные: кто ты, лесной незнакомец?

Если говорить о грибах, которые имеют характерную внешность, но не являются при этом очень популярными для сбора, то можно вспомнить еще и такой интересный вид, как вороночник рожковидный.

Вороночник рожковидный. Фото: Велло Лийв

На мой взгляд, этот гриб один из самых ароматных. В народе его называют черной лисичкой хотя опять же эти виды не являются очень близкими родственниками по роду, но входят в одно семейство лисичковые, со своим знаменитым родственником.

Гриб этот по форме напоминает чашу или рожок, отсюда и название, причем на разных языках мира.

Например, в Германии его название может удивить: такой красивый гриб называют трубой мертвых. Зато англоязычное название довольно привлекательное - рог изобилия. Такие съедобные грибы, как лисичка серая и вороночник рожковидный напоминают темно-серые трубочки или рожки.

При встрече таких красавцев в лесу, хорошей идеей будет собрать и засушить их, ведь аромат супа, приготовленного из этих грибов, на мой взгляд, будет более насыщенным, чем приготовленного на основе обыкновенных лисичек.

Если поход в лес не увенчался ожидаемым успехом, и привычные виды грибов не попадаются или более проворный грибник уже успел пройти по лесным тропам, стоит не отчаиваться, а посмотреть по сторонам. Вдруг в лесной подстилке притаились ежовики, или кротерелусы виднеются из листвы?

Грибы после дождя. Снимок иллюстративный. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Малоизвестные грибы могут быть довольно вкусными и легко определяемыми, стоит только узнать про них побольше и помнить о том, что если есть хоть малейшие сомнения, класть его в общую корзинку нельзя, а нужно аккуратно извлечь его из земли вместе с целостной ножкой и, пока гриб свежий, принести его для определения во время грибной выставки в наш Эстонский музей природы.

Общих признаков, по которым можно бы было отличить ядовитые грибы от съедобных, не бывает. Так называемая червивость гриба таким признаком не является. На выставке можно увидеть и малоизвестные, но при этом съедобные грибы, признаки которых настолько явные, что их можно легко распознать. Благодаря этому увеличиваются шансы всегда уходить из леса с полной корзинкой.

Выставка пройдет в этом году с 12 по 22 сентября. В нашем уютном дворике в палатках будет представлено хорошее видовое разнообразие грибов. Это прекрасная возможность освежить свои познания в области микологии и рассмотреть признаки разных видов.