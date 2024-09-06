ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАГ Финляндия готовится принять участие в ядерных учениях НАТО

Перевод: Сергей Светлов

Официальное участие Финляндии в учениях пока не подтверждено, и, по данным финских СМИ, это может оставаться неизвестным до последнего момента.

Географическое положение Финляндии делает ее уязвимой в случае возникновения конфликта, что делает участие истребителей Hornet в ядерных учениях логичным шагом, передает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на старшего научного сотрудника Института внешней политики Финляндии Матти Песу. По его словам, в худшем сценарии Финляндия может оказаться транзитной зоной для ядерного оружия.

«Как приграничное государство, Финляндии важно понимать, как работает ядерное сдерживание в рамках НАТО», - отметил Песу.

По данным сайта авиационной информации Key.Aero, анонимные источники НАТО сообщили, что Финляндия была добавлена ​​в список стран, участвующих в ядерных учениях. Обычно Министерство обороны не комментирует такие вопросы безопасности, что подтвердило Helsingin Sanomat.

Учения направлены на отработку ядерного сдерживания и координацию действий между союзниками НАТО в случае необходимости проведения военных операций. Учения по использованию ядерного оружия НАТО проводит с 2021 года.

Ранее в подобных учениях участвовали ВВС США, Великобритании, Нидерландов и Турции.

При вступлении в НАТО Финляндия не вводила никаких ограничений на свои действия в рамках альянса, напомнил Песу. «Конечно, возможно также, что у НАТО есть определенные ожидания в отношении Финляндии, и мы хотим их оправдать», - сказал он.

«Steadfast Noon» - это учения, во время которых отрабатывается применение ядерных бомб США типа B-16, размещенных в Европе. На учениях, по имеющимся данным, само ядерное оружие не используется. ВВС Финляндии не сертифицированы для перевозки ядерных бомб, и истребители Hornet могут участвовать лишь в поддерживающих операциях.

Даже страны НАТО, не обладающие собственными ВВС, иногда предоставляют свое воздушное пространство для учений. «В прошлом году, например, в учениях участвовала Хорватия», - отметил Песу.

По его словам, ядерное оружие может вызвать особую реакцию в Норвегии. Вероятно, в учениях этого года не будут участвовать пилоты Швеции, сообщает Helsingin Sanomat. Финский национальный телерадиоканал Yle добавляет, что учения запланированы на середину октября.