ВИДЕО Государство увеличивает запасы продуктов питания, но население тоже должно позаботиться о себе

По словам кризисного управляющего Министерства сельского хозяйства и региональных дел Тоомаса Унта, занимающегося, прежде всего, вопросами продуктовых запасов страны, государственные структуры работают над повышением продуктовой безопасности, но кризисы показывают, что предусмотреть все практически невозможно.

«Продуктовая безопасность опирается на четыре столпа: первое - это то, что мы сами производим в государстве; второе - готовность предприятий, в разрезе всей цепочки поставок в условиях кризиса; третье - это личные и государственные запасы; четвертое - это импорт или иностранная помощь», - объяснил специалист. Он добавил, что в ситуации серьезного кризиса иностранная помощь или импорт, что понятно, могут быть отрезаны, поэтому стране нужно опираться на то, что у нее есть.

«Сейчас, после начала войны в Украине, мы предпринимаем больше шаги, чтобы усилить все эти столпы», - заверил Тоомас Унт, но призвал население помнить, что государство не сможет добраться до каждого или помощь может замешкаться, поэтому личные запасы тоже должны быть.

Как страна и общество готовы к возможными кризисам? Какой опыт нам принесли война в Украине и недавние кризисы, например, пандемия или природные катаклизмы. Обо всем этом будут говорить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 9 сентября, в 20.30. Ведущая - Елена Соломина.