ВИДЕО Психолог о бомбоубежищах: закрытое пространство и большое количество людей плохо влияют на психику.

«В таких ситуация очень важно сосредоточиться на себе, - посоветовала психолог. - Нужно чем-то себя отвлекать. Если рядом есть близкий человек, то лучше больше с ним коммуницировать». Если рядом с вами ребенок, то нужно постараться придумывать какие-то игры, взаимодействия: «И, по возможности, взаимодействовать с людьми, которые находятся рядом. То есть находить социально-комфортную среду». А людям, имеющим социофобию, по словам психолога, важно знать свою особенность, потому что заранее можно изучить ряд упражнений, которые помогают справиться с приступами и облегчить давление на психику.