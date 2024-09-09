В студии дискуссионной передачи «Своя правда» во время обсуждения темы готовности страны и населения к возможным кризисам возник вопрос о бомбоубежищах: как пережить долгое нахождение в замкнутом пространстве? Тем более, если у тебя есть клаустрофобия. Психолог Елизавета Хаустова отметила, что замкнутое пространство и большое количество людей в целом плохо влияют на психику. Тут даже не нужно иметь какие-то проблемы с психикой.
ВИДЕО ⟩ Психолог о бомбоубежищах: закрытое пространство и большое количество людей плохо влияют на психику.
«В таких ситуация очень важно сосредоточиться на себе, - посоветовала психолог. - Нужно чем-то себя отвлекать. Если рядом есть близкий человек, то лучше больше с ним коммуницировать». Если рядом с вами ребенок, то нужно постараться придумывать какие-то игры, взаимодействия: «И, по возможности, взаимодействовать с людьми, которые находятся рядом. То есть находить социально-комфортную среду». А людям, имеющим социофобию, по словам психолога, важно знать свою особенность, потому что заранее можно изучить ряд упражнений, которые помогают справиться с приступами и облегчить давление на психику.
Как страна и общество готовы к возможными кризисам? Какой опыт нам принесли война в Украине и недавние кризисы, например, пандемия или природные катаклизмы. Обо всем этом будут говорить герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 9 сентября, в 20.30. Ведущая — Елена Соломина.