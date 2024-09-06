Председатель фракции «Ээсти 200»: только сокращения в социальной сфере помогут вернуть страну на правильный путь

Перевод: Сергей Светлов

Уйбо отметил в социальных сетях, что социальная сфера составляет более половины, а именно 52 процента, от всего государственного бюджета.

«Сейчас мы сидим на этой бочке и продолжаем раздавать деньги налогоплательщиков как с вертолета, даже в условиях крайне сложной бюджетной ситуации. Более того, мы продолжаем занимать дорого обходящиеся деньги, чтобы иметь возможность продолжать выплачивать ранее обещанные пособия. Политики ведь обещали на выборах: если проголосуешь за меня, получишь деньги, и после выборов закрепили это в законе, хотя реальных средств на это не было», - отметил Уйбо.

По его словам, поддержка должна предоставляться тем людям, чьи доходы настолько низки, что им требуется дополнительная помощь для выживания.

«Я знаю, что есть люди, которые говорят: даже если я зарабатываю 5000-6000 евро в месяц, мой ребенок должен быть столь же ценен в глазах государства, как и ребенок того гражданина, который зарабатывает 1000 евро, как будто ценность ребенка зависит от доходов родителей и размера выплачиваемого пособия. Это, вероятно, станет одной из главных тем для споров», - отметил он.

По словам Уйбо, фактом является то, что в Эстонии значительное количество людей даже не замечают, что на их счет поступает какая-то сумма поддержки от государства.

«Другие же, наоборот, очень ждут этих средств, чтобы улучшить свое благосостояние. И вот так мы в итоге распределяем сотни миллионов», - отметил он.