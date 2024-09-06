Масштабная вспышка желудочного гриппа, поразившая в конце августа Куперьяновский пехотный батальон, завершилась.
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Заразились более 70 призывников: вспышка желудочного гриппа, возникшая на эстонской военной базе, завершилась
«По состоянию на 5 сентября вспышка заболевания считается завершенной, - подтвердил офицер по связям с общественностью 2-й пехотной бригады, младший лейтенант Ханнес Пармо. - Заболевшие солдаты выздоровели и приступили к выполнению своих повседневных обязанностей. Случаев серьезных заболеваний не было, госпитализация не потребовалась».
По словам Пармо, анализы подтвердили, что вспышка была вызвана норовирусом.