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Заразились более 70 призывников: вспышка желудочного гриппа, возникшая на эстонской военной базе, завершилась

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Призывники. Фото иллюстративное.
Призывники. Фото иллюстративное. Фото: Evelin Sammel

Масштабная вспышка желудочного гриппа, поразившая в конце августа Куперьяновский пехотный батальон, завершилась.

«По состоянию на 5 сентября вспышка заболевания считается завершенной, - подтвердил офицер по связям с общественностью 2-й пехотной бригады, младший лейтенант Ханнес Пармо. - Заболевшие солдаты выздоровели и приступили к выполнению своих повседневных обязанностей. Случаев серьезных заболеваний не было, госпитализация не потребовалась».

По словам Пармо, анализы подтвердили, что вспышка была вызвана норовирусом.

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