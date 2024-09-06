Владимир Путин наступление Украины на российскую территорию называет «провокацией» и «терроризмом».

5 сентября он заявил, что российской армии удалось стабилизировать ситуацию в пограничных и начать выдавливание противника.

«Священная обязанность Вооруженных сил России состоит в том, чтобы выбросить противника из Курской области и защитить граждан», - сказал Путин.

По его мнению, основная цель Курской операции ВСУ - заставить Россию перебросить войска из Донецкой области. Это, по словам Путина, не удалось, и российская армия, напротив, ускорила темпы наступления.

При этом следует отметить, что украинские власти не оглашали конкретные цели своей операции. Что касается ситуации на Донбассе, в частности, возле Покровска, то президент Зеленский признает, что события в Курской области так и не заставили Кремль перебросить войска с этого направления.

Но он утверждает, что Украина была вынуждена придумать план, как затормозить наступление противника, пока в ВСУ не поступит обещанная военная помощь от западных союзников, которая задерживалась на несколько месяцев.

Еще одна цель Курской операции, подчеркивает Зеленский, это показать слабость российской армии и лично Путина при защите российской территории, и эта цель, по мнению украинского президента, уже достигнута.