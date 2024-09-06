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ГРАФИК Обзор: владельцы заправок в Таллинне смогли удивить

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Заправка Circle K.
Заправка Circle K. Фото: Urmas Luik

Согласно пятничному сравнению цен на топливо в столицах Балтийских стран, проведенному Circle K, за неделю цены на топливо в Таллинне снизились, в Риге выросли, а в Вильнюсе немного упали.

Перевод: Сергей Светлов

В Таллинне цены на бензин за неделю снизились на пять центов, а стоимость литра дизельного топлива - на 12 центов. В столице Латвии цена 95-ого бензина выросла на пять центов, 90-ого бензина - на четыре цента, а стоимость дизельного топлива - на 12 центов. В Вильнюсе все виды топлива подешевели на цент.

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