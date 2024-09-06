ГРАФИК Обзор: владельцы заправок в Таллинне смогли удивить

В Таллинне цены на бензин за неделю снизились на пять центов, а стоимость литра дизельного топлива - на 12 центов. В столице Латвии цена 95-ого бензина выросла на пять центов, 90-ого бензина - на четыре цента, а стоимость дизельного топлива - на 12 центов. В Вильнюсе все виды топлива подешевели на цент.