Уже в первый день наступления мы прорвали оборону российской армии на большую глубину, чем кто-либо мог надеяться, рассказал эстонский военный, который ровно два года назад в первых рядах принимал участие в контратаке украинской армии в Харьковской области.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Эстонец об освобождении Харьковщины: мы надели ковбойские шляпы и пошли под крики «ура!»
Перевод: Александр Шкут
Это самое успешное наступление украинской армии за всю полномасштабную войну с Россией. Успех был обеспечен хорошей разведкой и планированием, а также мужеством солдат и, в хорошем смысле, наглостью, сказал Postimees Ти-Боун, эстонец, принимавший участие в наступлении.