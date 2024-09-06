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POSTIMEES В УКРАИНЕ Эстонец об освобождении Харьковщины: мы надели ковбойские шляпы и пошли под крики «ура!»

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Украинский трактор везет российский танк Т-72, ​​захваченный в качестве трофея украинским подразделением возле города Изюм. На танке написано Кракен, что означает, что этот танк захвачен спецподразделением «Kraken» и не может быть затребован другими подразделениями. Во время атаки на Харьков «Kraken» захватил 21 российский танк.
Украинский трактор везет российский танк Т-72, ​​захваченный в качестве трофея украинским подразделением возле города Изюм. На танке написано Кракен, что означает, что этот танк захвачен спецподразделением «Kraken» и не может быть затребован другими подразделениями. Во время атаки на Харьков «Kraken» захватил 21 российский танк. Фото: Dmitri Kotjuh

Уже в первый день наступления мы прорвали оборону российской армии на большую глубину, чем кто-либо мог надеяться, рассказал эстонский военный, который ровно два года назад в первых рядах принимал участие в контратаке украинской армии в Харьковской области.

Перевод: Александр Шкут

Это самое успешное наступление украинской армии за всю полномасштабную войну с Россией. Успех был обеспечен хорошей разведкой и планированием, а также мужеством солдат и, в хорошем смысле, наглостью, сказал Postimees Ти-Боун, эстонец, принимавший участие в наступлении.

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