POSTIMEES В УКРАИНЕ Эстонец об освобождении Харьковщины: мы надели ковбойские шляпы и пошли под крики «ура!»

Украинский трактор везет российский танк Т-72, ​​захваченный в качестве трофея украинским подразделением возле города Изюм. На танке написано Кракен, что означает, что этот танк захвачен спецподразделением «Kraken» и не может быть затребован другими подразделениями. Во время атаки на Харьков «Kraken» захватил 21 российский танк.

Уже в первый день наступления мы прорвали оборону российской армии на большую глубину, чем кто-либо мог надеяться, рассказал эстонский военный, который ровно два года назад в первых рядах принимал участие в контратаке украинской армии в Харьковской области.