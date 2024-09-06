Руководитель молодежного отделения EKRE покидает партию и присоединяется к центристам

Перевод: Сергей Светлов

По словам Вайкла, она вступила в EKRE в начале июня, веря, что это действительно лучшая партия в Эстонии, которая защищает интересы государства, народа и детей.

«Однако мое вступление произошло до событий, которые привели к падению партии. Тот факт, что вскоре после выборов в Европарламент и незадолго до съезда партии руководство решило исключить основателей партии, депутатов Рийгикогу и единственного конкурента на пост председателя, казался мне уже тогда странным и подозрительным. Но со временем стало все более очевидно, что меня тоже хотели использовать, чтобы показать, как под моим руководством заново создается молодежное отделение», - отметила Вайкла.

По ее словам, это оказалось лишь медийным трюком для публики, хотя руководство партии решило, что руководителя молодежного отделения будут назначать только партийные лидеры, и на этот пост должен быть выбран только юноша.

«Для меня не имеет значения, кто возглавляет молодежное отделение - женщина или мужчина, но мое понимание демократии не согласуется с тем, что организацию работы молодежного отделения решает председатель партии, исходя лишь из гендерного признака, а не из способностей человека», - сказала она.

Вайкла добавила, что по этой причине не может оставаться в партии, цель которой заключается не в представлении интересов эстонского народа и избирателей, а в продвижении интересов узкой группы людей для их благополучия.

«В то же время Центристская партия претерпевает значительные изменения, и, кажется, искренне хочет учиться на ошибках прошлого и стать крупнейшей народной партией, которая действительно защищает благосостояние, безопасность и выживание эстонского народа. Поэтому я решила присоединиться к Центристской партии и ее молодежному отделению», - подытожила она.