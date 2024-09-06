Военная часть 29155 под командованием Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ), которая провела масштабную кибератаку против Эстонии в 2020 году и стала целью совместного расследования десяти стран, за последнее десятилетие неоднократно сеяла хаос по всему миру.
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Подразделение ГРУ, совершившее кибератаку на Эстонию, сеет хаос по всему миру
Перевод: Сергей Светлов
В ходе совместной операции Toy Soldier с участием 14 служб из десяти стран, Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила, что военная часть 29155 ГРУ создала киберпотенциал и с 2020 года осуществляла кибератаки как против Украины, так и против стран НАТО и Европейского союза, включая Эстонию.