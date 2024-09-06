Пт, 6.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Подразделение ГРУ, совершившее кибератаку на Эстонию, сеет хаос по всему миру

Copy
Эстония впервые приписала кибератаки, направленные против государства, преступникам, связанным с российской военной разведкой. На фото (слева направо): Герт Аувяэрт, Вахур Верте, Аго Амбур и Марго Паллосон.
Эстония впервые приписала кибератаки, направленные против государства, преступникам, связанным с российской военной разведкой. На фото (слева направо): Герт Аувяэрт, Вахур Верте, Аго Амбур и Марго Паллосон. Фото: Madis Veltman

Военная часть 29155 под командованием Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ), которая провела масштабную кибератаку против Эстонии в 2020 году и стала целью совместного расследования десяти стран, за последнее десятилетие неоднократно сеяла хаос по всему миру.

Перевод: Сергей Светлов

В ходе совместной операции Toy Soldier с участием 14 служб из десяти стран, Полиция безопасности Эстонии (КаПо) установила, что военная часть 29155 ГРУ создала киберпотенциал и с 2020 года осуществляла кибератаки как против Украины, так и против стран НАТО и Европейского союза, включая Эстонию.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх