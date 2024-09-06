В пятницу вечером, 6 сентября, около 19:00, спасатели получили сообщение с улицы Выру в Тарту, где в офисном здании вспыхнул пожар в заведении быстрого питания.
ФОТО ⟩ В офисном здании загорелась закусочная
Выяснилось, что пожар начался в помещении для гриля заведения Fasters, откуда пламя проникло внутрь стены и начало распространяться вверх по стене многоэтажного здания.
Спасатели локализовали огонь к четверти восьмого, а пламя внутри стены было потушено к половине восьмого.
В результате пожара никто не пострадал.