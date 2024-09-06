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ФОТО В офисном здании загорелась закусочная

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Вблизи перекрестка улиц Выру и Аардла загорелось заведение быстрого питания.
Вблизи перекрестка улиц Выру и Аардла загорелось заведение быстрого питания. Фото: Lugeja foto

В пятницу вечером, 6 сентября, около 19:00, спасатели получили сообщение с улицы Выру в Тарту, где в офисном здании вспыхнул пожар в заведении быстрого питания.

Выяснилось, что пожар начался в помещении для гриля заведения Fasters, откуда пламя проникло внутрь стены и начало распространяться вверх по стене многоэтажного здания.

Спасатели локализовали огонь к четверти восьмого, а пламя внутри стены было потушено к половине восьмого.

В результате пожара никто не пострадал.

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