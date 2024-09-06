Что делать с полупустыми тюрьмами? Из трех вариантов только один имеет смысл

Первый вариант - оставить здание пустым, что приведет к дополнительным расходам для налогоплательщиков в миллионы евро. «Комплекс зданий все равно придется отапливать, проветривать, ремонтировать и так далее, даже если он пустой. Я не думаю, что это те расходы, на которые налогоплательщики хотели бы направить свои деньги после повышения налогов - платить за отопление пустого комплекса», - объяснила Пакоста.