Подъезд кажется хорошей альтернативой кладовке, поэтому там часто хранят, например, велосипеды, детские коляски и прочие ценные вещи. Но безопасно ли это? Неужели из запертого подъезда украсть можно так же просто, как на улице?
«В этом году краж из подъездов было значительно больше, чем в прошлом, а август стал рекордным месяцем», - сказал эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла и добавил, что для вора стоящие в коридоре вещи – легкая добыча.
«Разумеется, следует сразу отметить, что хранение велосипедов и прочих вещей в подъездах многоквартирных домов противоречит требованиям пожарной безопасности, поэтому велосипеды необходимо хранить в кладовках, где можно установить техническую охрану, то есть датчики движения, магнитные датчики и тому подобное», – подчеркнул он.
Подъезд небезопасен
Можно предположить, что подъезд многоквартирного дома безопасен, однако руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс опроверг это утверждение: «Чужаки без труда проникают в подъезды, поэтому советую всегда убирать велосипеды, коляски и самокаты в запирающуюся кладовку или квартиру. Это надо делать даже тогда, когда вы идете домой или к кому-то в гости менее чем на час».
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что безопасность многоквартирного дома часто переоценивают. Например, жилец дома, не предчувствуя ничего плохого, может впустить человека в подъезд, полагая, что это новый сосед или арендатор.
«Профессиональному вору не составит труда войти в подъезд даже при наличии домофона», - сказал Пярьяла и добавил, что, если в окне подъезда виднеется дорогой велосипед, злоумышленник найдет способ проникнуть в дом.
Что воруют?
По словам Прантса, чаще всего воруют вещи, которые легко сбыть, например, велосипеды, самокаты и технику. Это подтверждают и случаи, произошедшие в этом году.
В ночь на 29 июля в Тарту из запертого подъезда многоквартирного дома на улице Тульби украли велосипед Scott, пристегнутый велозамком. Ущерб составил 900 евро.
В ночь на 28 июня в Тарту из подъезда многоквартирного дома на улице Куперьянови украли велосипед Head. Ущерб оценивается в 1500 евро.
Хранить вещи в подъезде нельзя
Хранить вещи в подъезде не только небезопасно, но и запрещено законом. Спасательный департамент регулярно проверяет выполнение данного требования и неоднократно писал об этом.
В случае пожара из-за хранящихся в подъезде вещей возникают следующие проблемы:
- они мешают выйти из дома и, загоревшись, выделяют дым, из-за чего жильцы вынуждены оставаться в своих квартирах;
- хранящиеся в подъезде вещи мешают спасателям и медикам скорой помощи, которые транспортируют пострадавших в и без того стесненных условиях.
Однако, по словам Прантса, эта проблема постепенно решается: «Многие квартирные товарищества соблюдают данный закон: жильцы хранят вещи в подвале или кладовках».
Как защитить свое имущество?
Пярьяла отметил, что обычно воры везде ищут то, что легко продать на вторичном рынке, поэтому, например, со двора частного дома надо убрать все, что может заинтересовать вора, в том числе металлолом. Также нельзя оставлять велосипеды, коляски и т. п. ни во дворе, ни перед многоквартирным домом, ни в подъезде.
«Вы сделали для защиты своего имущества все, что в ваших силах, если храните его в закрытом помещении, оснащенном охранной системой», - добавил эксперт по безопасности.