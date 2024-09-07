«В этом году краж из подъездов было значительно больше, чем в прошлом, а август стал рекордным месяцем», - сказал эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла и добавил, что для вора стоящие в коридоре вещи – легкая добыча.

«Разумеется, следует сразу отметить, что хранение велосипедов и прочих вещей в подъездах многоквартирных домов противоречит требованиям пожарной безопасности, поэтому велосипеды необходимо хранить в кладовках, где можно установить техническую охрану, то есть датчики движения, магнитные датчики и тому подобное», – подчеркнул он.

Подъезд небезопасен

Можно предположить, что подъезд многоквартирного дома безопасен, однако руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения полиции Райго Прантс опроверг это утверждение: «Чужаки без труда проникают в подъезды, поэтому советую всегда убирать велосипеды, коляски и самокаты в запирающуюся кладовку или квартиру. Это надо делать даже тогда, когда вы идете домой или к кому-то в гости менее чем на час».

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что безопасность многоквартирного дома часто переоценивают. Например, жилец дома, не предчувствуя ничего плохого, может впустить человека в подъезд, полагая, что это новый сосед или арендатор.

«Профессиональному вору не составит труда войти в подъезд даже при наличии домофона», - сказал Пярьяла и добавил, что, если в окне подъезда виднеется дорогой велосипед, злоумышленник найдет способ проникнуть в дом.

Что воруют?