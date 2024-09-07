Вчера полиция зафиксировала в Эстонии 14 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, из них 6 - с участием электросамокатов. 10 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков были отстранены от управления транспортными средствами.
За сутки в Эстонии произошло 14 дорожных аварий, в которых пострадали люди
В 01.31 на железнодорожном переезде Теллискиви в Таллинне произошло ДТП, в котором 29-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управляя электросамокатом Bolt, не справился с управлением транспортным средством и упал. Мужчину доставили в больницу.
В Тарту в 7.39 у дома по адресу Пикк, 65 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 68-летняя женщина врезалась на автомобиле Škoda Superb в 28-летнюю женщину, переходившую нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате Bolt. 28-летнюю женщину доставили в больницу.
В 9.03 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Херне в Таллинне, где 28-летний мужчина, ехавший на электросамокате Bolt, не справился с управлением транспортным средством и упал. Скорая помощь доставила мужчину в больницу.
В 11.11 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Котка в Таллинне, где 58-летний мужчина, управлявший городским автобусом Solaris Urbino, резко затормозил, чтобы избежать столкновения. 70-летняя женщина, пассажирка автобуса, упала в результате торможения. Скорая помощь доставила ее в больницу.
В 11.46 в Ныммеской части Таллинна на Пярнуском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие; столкнулись автомобиль Opel Insignia, которым управлял 39-летний мужчина, и автомобиль Volkswagen Golf, которым управляла 53-летняя женщина. Водительница Volkswagen была доставлен в больницу.
В 12.53 произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Эхитаяте-теэ и Нийду в Пярну, где 26-летний мужчина въехал сзади на грузовике Scania R440 в автомобиль Toyota Yaris Cross, за рулем которого находилась 25-летняя женщина. Водительница легковой машины была доставлена в больницу.
В 14.32 в Сауэ на улице Куусехеки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 38-летний мужчина на автомобиле BMW X3 XDrive наехал на 16-летнего молодого человека, который перескеал нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате. Юношу доставили в больницу.
В 16.11 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Кренгольми в Нарве, где 34-летняя женщина на автомобиле Kia наехала на пешехода, 11-летнюю девочку, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Пешеход и водитель автомобиля доставлены в больницу.
В 16.12 произошло дорожно-транспортное происшествие на Тоомпуйестее в Таллинне, где 20-летний мужчина, ехавший на электросамокате, не справился с управлением и упал. Его доставили в больницу.
В 17.09 в деревне Курна в волости Раэ на 12-м километре Таллиннской окружной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 68-летний мужчина, управлявший автомобилем Mitsubishi Galant, въезал сзади в автомобиль Škoda Octavia, которым управлял 20-летний мужчина. Водители транспортных средств и пассажир Škoda, 19-летний юноша, были доставлены в больницу.
В 19.43 на улице Сирели в Пеэтри в Раэской волости произошло дорожно-транспортное происшествие: 15-летний молодой человек ехал на электросамокате и упал. Его доставили в больницу.
В 19:48 произошло дорожно-транспортное происшествие на Палдиски-маантеэ Таллинне, где 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения ехал на велосипеде и упал. Велосипедиста доставили в больницу.
В 19.50 на 2-м километре дороги Выру-Вериярве в местечке Козе в волости Выру Выруского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором автомобиль Volvo въехал в мотоцикл Suzuki GSX-R 600, поворачивавший направо; мотоциклом Suzuki управлял 26-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в больницу. Водитель машины покинул место происшествия.
В 21.35 на 12-м километре дороги Таллинн-Виймси-Рандвере в волости Виймси произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 21-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без прав на управление транспортным средством на машине Toyota Auris въехал сзади в автомобиль Nissan Ariya с 57-летним мужчиной за рулем. Авария произошла после того, как Nissan остановился по требованию полиции. Водитель Nissan был доставлен в больницу.