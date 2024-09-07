Единственный в Эстонии вид ядовитых змей все чаще приносит людям беды

Находящаяся под охраной рептилия выходит из спячки в апреле и заползает в нору во второй половине октября. «Знаменательно, что в этом году гадюки активизировались на месяц раньше обычного. Наибольшее количество случаев укусов приходится на середину лета - в июле. Однако в этом году количество укусов гадюк в течение всего лета оставалось стабильно высоким, - сказала Суви. - Только в этом сезоне мы уже получили 55 звонков об отравлениях, связанных с укусами гадюк. Это уже на 11 звонков больше, чем всего было в прошлом году».