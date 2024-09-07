В августе уровень безработицы оставался стабильным, однако сокращение количества предложений о работе и ужесточение конкуренции среди соискателей предрекают более трудную осень. По данным Кассы по безработице, новости начала сентября, к сожалению, не дают надежды на то, что роста безработицы осенью удастся избежать.
Касса по безработице: увы, отметка в 50 000 безработных может быть превышена уже в ближайшее время
Перевод: Павел Соболев
«В августе изменения показателей зарегистрированной безработицы были очень небольшими. В первый день месяца было 49 200, в последний - 48 800 клиентов. Уровень безработицы составил 7 процентов. Ситуация практически такая же, как и год назад, в прошлом году в Кассе по безработице на конец августа было 49 500 клиентов. Теперь каждый должен решить, является ли та же ситуация хорошим знаком, в том смысле, что ситуация существенно не ухудшилась, или же это плохой знак, так как ничего в лучшую сторону существенно не изменилось», - сказал Лаури Кооль, советник по связям с общественностью Кассы по безработице.
По словам Кооля, количество предложений о работе вызывает беспокойство. «В августе на портале трудоустройства Кассы по безработице было добавлено 4600 новых рабочих мест, что немного меньше, чем в июле, и примерно на 500 меньше, чем в августе прошлого года. Количество предложений о работе не является рекордно низким, но оно указывает на то, что быстрого решения для соискателей работы сегодня нет, и нужно проявлять активность, чтобы найти работу, а конкуренция жесткая», - сказал Кооль.
Из-за сокращений рабочие места потеряет более 350 человек
Уведомлений о коллективных сокращениях в августе поступило восемь.
«Всего планируется сократить 361 рабочее место, эта цифра, к сожалению, хуже, чем в предыдущие месяцы, а также чем в августе прошлого года», - сказал Кооль.
Однако, по мнению Кооля, положительным моментом является то, что по сравнению с прошлым годом за первые восемь месяцев стало меньше уведомлений об увольнениях. В 2023 году с января по август в общей сложности было 84 уведомлений о коллективных сокращениях, касавшихся в общей сложности 2660 рабочих мест. В 2024 году за восемь месяцев таковых было 79 и они охватили 1780 рабочих мест.
По словам Кооля, поиск работы сегодня занимает значительно больше времени, чем несколько лет назад, поэтому действовать нужно быстро.
Что принесет сентябрь?
Начало сентября - время начинать прогнозировать, что будет на рынке труда в ближайшие полгода. «А именно, осень - это когда безработица начинает расти, и рост продолжается до марта, поэтому очень важно посмотреть, с какой цифрой мы встретим осень. Этот год пока практически повторяет предыдущий».
По мнению Кооля, новости начала сентября, к сожалению, не дают особых надежд на то, что происходящее не приведет к росту безработицы. «Спад промышленного производства продолжается, и новости о сокращениях можно услышать как в государственном секторе, так и в частных компаниях. За последние два года большинство уведомлений о сокращениях было получено в осенние месяцы. Если взять за основу прошлый год, то практически наверняка мы скоро преодолеем планку в 50 000 безработных, и рост продолжится до конца года», - сказал Кооль.