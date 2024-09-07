Касса по безработице: увы, отметка в 50 000 безработных может быть превышена уже в ближайшее время

Перевод: Павел Соболев

«В августе изменения показателей зарегистрированной безработицы были очень небольшими. В первый день месяца было 49 200, в последний - 48 800 клиентов. Уровень безработицы составил 7 процентов. Ситуация практически такая же, как и год назад, в прошлом году в Кассе по безработице на конец августа было 49 500 клиентов. Теперь каждый должен решить, является ли та же ситуация хорошим знаком, в том смысле, что ситуация существенно не ухудшилась, или же это плохой знак, так как ничего в лучшую сторону существенно не изменилось», - сказал Лаури Кооль, советник по связям с общественностью Кассы по безработице.

По словам Кооля, количество предложений о работе вызывает беспокойство. «В августе на портале трудоустройства Кассы по безработице было добавлено 4600 новых рабочих мест, что немного меньше, чем в июле, и примерно на 500 меньше, чем в августе прошлого года. Количество предложений о работе не является рекордно низким, но оно указывает на то, что быстрого решения для соискателей работы сегодня нет, и нужно проявлять активность, чтобы найти работу, а конкуренция жесткая», - сказал Кооль.

Из-за сокращений рабочие места потеряет более 350 человек

Уведомлений о коллективных сокращениях в августе поступило восемь.

«Всего планируется сократить 361 рабочее место, эта цифра, к сожалению, хуже, чем в предыдущие месяцы, а также чем в августе прошлого года», - сказал Кооль.