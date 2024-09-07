Стало возможным покупать в Литве лекарства по эстонским дигирецептам

Перевод: Павел Соболев

Например, если человек временно работает или учится в другой стране Балтии или часто путешествует, ему больше не придется беспокоиться о том, что необходимые лекарства заканчиваются. Кроме того, и жители Литвы теперь могут пользоваться дигитальными рецептами, выписанными местными врачами, в аптеках Эстонии.

«Латвия присоединилась к трансграничному обмену цифровыми рецептами и медицинскими данными в марте, и к настоящему времени более 1000 пациентов купили рецепты в другой стране. Теперь рецепты можно также взаимно покупать между Эстонией и Литвой, и Литва стала уже тринадцатой страной, с которой мы начали обмениваться медицинскими данными либо посредством дигирецептов, либо через общий обмен медицинскими данными», - сказала Неле Лаби, вице-канцлер Министерства здравоохранения по социальным вопросам.

Помимо Литвы, эстонцы имеют возможность приобретать рецептурные лекарства в Испании, Хорватии, Греции, Латвии, Польше, Португалии, Финляндии и Чехии. Уже сейчас можно обмениваться данными о здоровье с Испанией, Нидерландами, Хорватией, Люксембургом, Латвией, Мальтой, Португалией, Францией и Чехией.