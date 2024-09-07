Эстония отмечает День чистого воздуха

По данным Всемирной организации здравоохранения, загрязнение воздуха является одним из крупнейших экологических рисков для здоровья, особенно от которого страдают дети и пожилые люди.

Основными источниками загрязнения воздуха в Эстонии являются транспорт, промышленность и энергетика, включая отопление домов. Однако благодаря инвестициям в более экологически чистые технологии воздействие загрязнителей воздуха на наше здоровье постепенно снижается.

«Инвестиции государства должны способствовать тому, чтобы наша городская среда стала безопаснее и чище», - подчеркнула Хайди Когер, руководитель департамента атмосферного воздуха Министерства климата. В этом году Министерство климата запустило несколько важных инициатив по снижению загрязнения воздуха как от транспорта, так и от отопления домов. «Наша цель - улучшить качество жизни жителей Эстонии, инвестируя в возможности использования более экологически чистых альтернатив», - подтвердила Когер.

В июле Министерство климата выделило Таллинну 35 млн евро из программы поддержки Европейского союза на расширение сети велосипедных дорожек и диверсификацию вариантов общественного транспорта. Кроме того, поддерживается развитие возможностей легкого движения в Тарту и Пярну, а также внедрение электромобилей по всей Эстонии.

С помощью меры поддержки обновления отопительного оборудования, которая открылась в этом году, Министерство климата хочет улучшить качество воздуха в тех городах Эстонии, где влияние отопления домов является наибольшим.

День чистого воздуха предлагает всем нам задуматься о влиянии нашего ежедневного выбора на наше здоровье и окружающую среду и поддержать устойчивые решения, например, отдавая предпочтение легкому транспорту и общественному транспорту. Министерство климата также приглашает людей принять участие в Дне без автомобиля 22 сентября, цель которого - заставить людей задуматься о своих привычках использования автомобиля.

Организация Объединенных Наций отмечает День чистого воздуха с 2019 года.