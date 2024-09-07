В воскресенье в Таллинн прибудет 316-метровое судно

В первой половине следующего года судно отправится в Южную Африку, где посетит ЮАР, Маврикий, Танзанию, Кению, Сейшельские острова, Мадагаскар и Мозамбик. Europa не воспользуется Суэцким каналом и в апреле вернется в Европу вдоль западного побережья Африки, по дороге вновь посетив Канарские острова и Марокко. В Эстонию Europa снова прибудет только 3 июля.

В воскресенье из Риги в Таллинн прибудет 316-метровый Mein Schiff 7, совершающий десятидневный круиз с началом и финалом в Ростоке. Во второй половине дня идущее под мальтийским флагом судно возьмет курс на Хельсинки. После последнего в этом сезоне визита в Эстонию 15 сентября Mein Schiff 7 уже в октябре зайдет в порты Португалии и Испании, включая испанские Канарские острова. Рождество, Новый год и первые месяцы следующего года пройдут под солнцем Канарских островов. Mein Schiff 7 вернется в воды географической Европы только в конце апреля, а 14 мая вновь посетит Ванасадам.