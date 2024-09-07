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Условия для частных клиентов LHV меняются с ноября

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Главное здание банка LHV.
Главное здание банка LHV. Фото: Svetlana Aleksejeva

LHV сообщает, что с 4 ноября 2024 года условия договора банковских карт для частных клиентов изменятся.

Перевод - Диана Харламова

Поправки направлены на гармонизацию условий и добавление понятий, связанных с новыми технологиями. 

Изменения в условиях

  • Добавлено понятие «Тип карты», которое включает в себя характеристики карты, ее название, дополнительные услуги и преимущества
  • Более четкое разграничение между физическими и виртуальными картами
  • Дополнительное уточнение понятия «рассрочка»
  • Уточнение порядка и срока действия дополнительных услуг и преимуществ
  • В условия добавлены пункты, касающиеся изменения типа карты и прав в течение срока действия договора
  • Внесены некоторые уточнения и дополнения в формулировки условий

Более подробно с условиями обновленного договора о банковской карте частного клиента LHV можно ознакомиться на сайте банка.

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