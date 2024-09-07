LHV сообщает, что с 4 ноября 2024 года условия договора банковских карт для частных клиентов изменятся.
Условия для частных клиентов LHV меняются с ноября
Перевод - Диана Харламова
Поправки направлены на гармонизацию условий и добавление понятий, связанных с новыми технологиями.
Изменения в условиях
- Добавлено понятие «Тип карты», которое включает в себя характеристики карты, ее название, дополнительные услуги и преимущества
- Более четкое разграничение между физическими и виртуальными картами
- Дополнительное уточнение понятия «рассрочка»
- Уточнение порядка и срока действия дополнительных услуг и преимуществ
- В условия добавлены пункты, касающиеся изменения типа карты и прав в течение срока действия договора
- Внесены некоторые уточнения и дополнения в формулировки условий
Более подробно с условиями обновленного договора о банковской карте частного клиента LHV можно ознакомиться на сайте банка.