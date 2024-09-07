РАЙНЕР САКС Иран поставил России баллистические ракеты, это может сильно осложнить защиту востока Украины

Проваленные коммуникации Вашингтона

Министр обороны США Ллойд Остин вчера пояснил, что Украине не будет разрешено атаковать военные объекты на территории России с помощью ракет ATACMS, поскольку Россия вывела все свои военные самолеты из зоны их действия. Эту информацию в последние недели подтвердили несколько источников. Однако объяснения США по этому поводу не были последовательными.

Разрешение на применение ракет можно было бы дать в любом случае, поскольку, в отличие от беспилотников, Россия вряд ли сможет защитить свои армейские объекты от ракет, и в таком случае о возвращении самолетов к границам не может быть и речи. США уже давно плохо выстраивают коммуникацию по этой теме, и исправить это пока не получается.

В этот же контекст попадает и циркулирующая в СМИ новость о том, что Иран передал России баллистические ракеты для нападения на Украину. США сделали резкое заявление по этому поводу и пригрозили последствиями, но если то, что было опубликовано в прессе, правда, то, похоже, сдерживать Иран в плане поставок ракет уже невозможно.