РАЙНЕР САКС Иран поставил России баллистические ракеты, это может сильно осложнить защиту востока Украины

На основании информации, полученной из региона, можно сделать вывод, что российские войска, дислоцированные в этом округе, истощены. Думается, украинцев устроило бы, если бы российское командование перебросило в регион больше подразделений.
На Харьковском направлении наступательная активность российской армии не вернулась на уровень, существовавший до Курской операции. Отдельные атаки осуществляются в прежних коридорах.
В направлении Купянска активность российских атак не возросла. На направлении города Лмман активность наступления остается высокой. Украинская армия также контратакует, и на позициях вдоль линии фронта в обоих направлениях произошли небольшие улучшения для Украины. Существенных изменений в ситуации нет. На Северском направлении идут постоянные позиционные бои, но дислокация войск та же.
В районе Бахмута количество атак россиян снова снизилось. Ранее сообщения в СМИ о наступлении российских подразделений в регионе не подтвердились, либо же успех был недолгим. На направлении Торецка интенсивность атак российских подразделений снизилась, а позиции, защищенные украинскими войсками, не удалось вновь эффективно атаковать.
На направлении Покровска российские части пытаются сохранить нынешний темп атак, но у них возникают все большие трудности. Аналогичные усилия в настоящее время предпринимают российские войска к юго-западу от Донецка. Основные бои по-прежнему идут в районе населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, а также южнее, в районе Угледара. Основные движения происходят в серой зоне, и российская армия существенно не улучшила свои позиции.
На Южном фронте российские части вчера бездействовали, хотя представитель обороняющих этот район украинских сил сообщает об активизации артиллерии агрессора. По сравнению с предыдущими днями, российские части очень активно атаковали украинские позиции на восточном берегу Днепра, но ничего важного не добились.