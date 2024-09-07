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РАЙНЕР САКС Иран поставил России баллистические ракеты, это может сильно осложнить защиту востока Украины

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Madis Veltman
  • Россия, скорее всего, не намерена помогать ни одному из кандидатов на пост президента США
  • На встрече формата «Рамштайн» Украине обещали оружие
  • Количество атак, осуществляемых российской армией на фронтах, остается на неизменном уровне

Вмешиваясь в выборы в США, Россия хочет направить и без того конфликтный процесс в деструктивное русло и усилить конфронтацию в американском обществе, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Президент России Владимир Путин заявил в недавнем интервью, что Россия поддержит кандидата от Демократической партии Харрис на президентских выборах в США. Администрация президента США ответила собственным заявлением о том, что президент России мог бы перестать говорить о выборах в США и прекратить вмешиваться в выборы.

По мнению Путина, элемент вмешательства в избирательный процесс, безусловно, возможен, и российский лидер, нет сомнений, наслаждается возможностью участвовать в этом процессе. Любой желающий может усмотреть в раскрытии выбора своего кандидата попытку стереть следы России в прежней деятельности, то есть создать путаницу.

У России скорее нет стратегической цели серьезно помочь тому или иному кандидату. С помощью вмешательства в выборы они хотят направить и без того конфликтный процесс в деструктивное русло и усилить конфронтацию в американском обществе. Поскольку у американских СМИ есть твердое понимание того, что Россия поддерживает кандидата Дональда Трампа (которое Трамп, безусловно, будет углублять своими выступлениями), для России было бы маленькой победой, если бы американские СМИ и оба кандидата посвятили свое время обсуждению того, кого на самом деле поддерживает РФ.

Глядя на отношения российского президента с различными президентами США на протяжении многих лет, можно предположить, что ему эмоционально понравилась бы победа демократа и нового кандидата, с которым у него нет предыдущей истории отношений.

Потери России в Курской области достаточно велики

Если российские лидеры стараются максимально держать тему ситуации в Курской области в тайне, то украинские представители стараются держать ее на переднем крае инфополя новыми фактами. На встрече донорского формата «Рамштайн» президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе Курской операции российская армия потеряла 6000 человек убитыми и ранеными. Кроме того, есть еще и военнопленные.

На данный момент похоже, что украинский Генштаб не включал потери под Курском в свои ежедневные сводки о потерях российской армии. Таким образом, эти потери российской армии были бы весьма скромными по сравнению с ежедневными потерями на других фронтах. На других фронтах российская армия теряет такое количество солдат менее чем за неделю. Однако России не хватало значительных подразделений в Курской области, и с учетом этого обстоятельства можно сказать, что потери немалые.

На встрече формата «Рамштайн» было объявлено о большом объеме новой военной помощи. Украина получит значительное количество зенитных вооружений и новой бронетехники. Большая часть этой помощи прибудет в Украину не раньше конца этого или начала следующего года. Президент Украины также довольно ворчливо напомнил, что многие ранее обещанные поставки до сих пор не осуществлены, особенно в части систем ПВО.

Хотя в Украину было переброшено большое количество военной помощи из западных стран, большая часть украинской армии до сих пор воюет оружием, произведенным по советским образцам (это вооружение также в больших количествах было получено в качестве помощи и отобрано у противника в качестве трофеев).

Проваленные коммуникации Вашингтона

Министр обороны США Ллойд Остин вчера пояснил, что Украине не будет разрешено атаковать военные объекты на территории России с помощью ракет ATACMS, поскольку Россия вывела все свои военные самолеты из зоны их действия. Эту информацию в последние недели подтвердили несколько источников. Однако объяснения США по этому поводу не были последовательными.

Разрешение на применение ракет можно было бы дать в любом случае, поскольку, в отличие от беспилотников, Россия вряд ли сможет защитить свои армейские объекты от ракет, и в таком случае о возвращении самолетов к границам не может быть и речи. США уже давно плохо выстраивают коммуникацию по этой теме, и исправить это пока не получается.

В этот же контекст попадает и циркулирующая в СМИ новость о том, что Иран передал России баллистические ракеты для нападения на Украину. США сделали резкое заявление по этому поводу и пригрозили последствиями, но если то, что было опубликовано в прессе, правда, то, похоже, сдерживать Иран в плане поставок ракет уже невозможно.

Поскольку сама Россия не может производить необходимое количество ракет, очень важны поставки из Северной Кореи и Ирана. Для России тем более важно быстро получить ракеты, поскольку в Украину медленно, но постоянно поступает новая техника ПВО. Как видно из недавних атак на Полтаву, Харьков и города на востоке Украины, Украина не имеет средств для создания сильной противовоздушной обороны в регионе. Кроме того, очень короткое время предупреждения может стать проблемой, особенно для баллистических ракет, если будет атакована восточная часть Украины.

Поэтому можно предположить, что Россия в ближайшее время попытается усилить атаки на украинские города с помощью Ирана. Поставка Ираном ракет также означает, что он не планирует очень крупного нападения на Израиль. Израиль может объяснить это влиянием России на Иран.

Также сегодня ночью российская армия нанесла авиаудар с помощью иранских беспилотников, обзор которого будет опубликован позже. На данный момент известно, что основной целью был Киев, где ни один беспилотник не достиг цели. В случае вчерашней атаки известно, что ни один из дронов не поразил цель. Около пятой части дронов удалось остановить с помощью электронных средств борьбы, часть из них по каким-то причинам улетела обратно в Россию.

Отдельно заговорили о том, что дроны направляются в воздушное пространство Беларуси. Даже в случае с сегодняшним нападением известно как минимум об одном таком случае , однако информации о реакции белорусских властей нет.

Также есть сообщения об одной успешной атаке дронов в Воронежской области (к югу от Москвы). По предварительной информации, там поражен крупный склад боеприпасов.

Положение на поле боя

На фронтах количество атак, осуществленных российской армией, остается прежним, но поступающие сообщения все еще говорят о небольшом снижении интенсивности атак.

На направлении Курска украинская армия смогла продвинуться и немного улучшить свои позиции, перемещаясь на север и юго-восток. В настоящее время, судя по всему, украинские силы не планируют занимать территории Глушковского района, отрезанные от остальной части России рекой Сейм. Разрушаются новые понтонные мосты, построенные российской армией на реке.

На основании информации, полученной из региона, можно сделать вывод, что российские войска, дислоцированные в этом округе, истощены. Думается, украинцев устроило бы, если бы российское командование перебросило в регион больше подразделений.

На Харьковском направлении наступательная активность российской армии не вернулась на уровень, существовавший до Курской операции. Отдельные атаки осуществляются в прежних коридорах.

В направлении Купянска активность российских атак не возросла. На направлении города Лмман активность наступления остается высокой. Украинская армия также контратакует, и на позициях вдоль линии фронта в обоих направлениях произошли небольшие улучшения для Украины. Существенных изменений в ситуации нет. На Северском направлении идут постоянные позиционные бои, но дислокация войск та же.

В районе Бахмута количество атак россиян снова снизилось. Ранее сообщения в СМИ о наступлении российских подразделений в регионе не подтвердились, либо же успех был недолгим. На направлении Торецка интенсивность атак российских подразделений снизилась, а позиции, защищенные украинскими войсками, не удалось вновь эффективно атаковать.

На направлении Покровска российские части пытаются сохранить нынешний темп атак, но у них возникают все большие трудности. Аналогичные усилия в настоящее время предпринимают российские войска к юго-западу от Донецка. Основные бои по-прежнему идут в районе населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, а также южнее, в районе Угледара. Основные движения происходят в серой зоне, и российская армия существенно не улучшила свои позиции.

На Южном фронте российские части вчера бездействовали, хотя представитель обороняющих этот район украинских сил сообщает об активизации артиллерии агрессора. По сравнению с предыдущими днями, российские части очень активно атаковали украинские позиции на восточном берегу Днепра, но ничего важного не добились.

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