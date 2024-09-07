Возвращающийся в Рийгикогу призер Олимпиад: без веской причины от такой возможности не откажешься

Легендарный гребец Юри Яансон, который работал в предыдущем составе Рийгикогу, заявил, что за прошедшее время ему удалось хорошо отдохнуть и заняться своими предприятиями в сфере недвижимости и внешних связей. Также и садиться за весла у него стало получаться чаще, чем обычно. Но сейчас он снова собирается на Тоомпеа.
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Перевод: Павел Соболев
Основатель и почетный председатель Партии реформ Сийм Каллас завершил свою долгую политическую карьеру и 6 сентября подал в правление Рийгикогу заявление о сложении депутатских полномочий. Поскольку Ирина Тальвисте, которая шла по списку первым замещающим депутатом, решила продолжить работу вице-мэром Пярну, к работе в парламенте с осенней сессии приступит Юри Яансон.