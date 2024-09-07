Возвращающийся в Рийгикогу призер Олимпиад: без веской причины от такой возможности не откажешься

Легендарный гребец Юри Яансон, который работал в предыдущем составе Рийгикогу, заявил, что за прошедшее время ему удалось хорошо отдохнуть и заняться своими предприятиями в сфере недвижимости и внешних связей. Также и садиться за весла у него стало получаться чаще, чем обычно. Но сейчас он снова собирается на Тоомпеа.