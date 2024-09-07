Сегодня электроэнергия будет особенно дешевой

Самая высокая цена на электроэнергию в Эстонии - 155,62 евро за мегаватт-час - в субботу вечером с 20 по 21 число. Самое дешевое время - с 14 по 15 число, когда цена снижается до 1,24 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу стоит на 2,6% дороже, чем в Эстонии, - 36,71 евро за мегаватт-час. В Финляндии цена по-прежнему значительно дешевле, чем в Прибалтике, и составляет в среднем 18,22 евро за мегаватт-час. Самая дорогая цена дня в системе Nord Pool - в Польше, 82,38 евро за МВт-ч.

Средняя цена в ценовой зоне Nord Pool Estonia в августе этого года составила 106,87 евро за мегаватт-час, что на 13,2% больше, чем в августе 2023 года, когда среднемесячная цена составляла 94,38 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем биржевая цена на электроэнергию выросла на 9,1%. В этом году единственным месяцем, когда среднемесячная цена была выше, чем в августе, был январь, когда она достигла 126,48 евро за мегаватт-час.

Еще 5 января этого года цены на электроэнергию в Эстонии установили новый рекорд, составив за день в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной рекорд в эстонской ценовой зоне был установлен 17 августа 2022 года, когда цена в Эстонии достигла 682,05 евро, а часовой пик составил 4 000 евро за мегаватт-час.