Подготовленный Министерством климата проект так называемого закона об экономике, устойчивой к изменению климата, поставит экономику Эстонии в еще более сложную ситуацию, чем нынешняя, увековечит зависимость от ископаемого топлива и потребует от народа Эстонии десятков миллиардов евро, считает Партия правых.
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Партия правых предостерегает: требующий миллиардов законопроект о климате только усилит падение экономики
Перевод: Павел Соболев
«Проект закона о климате, кажется, основан больше на идеологии, чем на науке», - сказала ученый-климатолог Аннела Ангер-Краави, член Партии правых. По ее словам, текст законопроекта имеет ряд недостатков: лозунги чередуются с излишней детализацией, оценка воздействия поверхностна, источники финансирования неясны, вместо научных терминов используются придуманные самими авторами текста понятия.