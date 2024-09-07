Партия правых предостерегает: требующий миллиардов законопроект о климате только усилит падение экономики

«Проект закона о климате, кажется, основан больше на идеологии, чем на науке», - сказала ученый-климатолог Аннела Ангер-Краави, член Партии правых. По ее словам, текст законопроекта имеет ряд недостатков: лозунги чередуются с излишней детализацией, оценка воздействия поверхностна, источники финансирования неясны, вместо научных терминов используются придуманные самими авторами текста понятия.