Это официально: Юри Яансон станет членом Рийгикогу

В пятницу Сийм Каллас подал в Рийгикогу заявление об отставке. Поскольку Ирина Талвисте, которая сменит Калласа на посту следующего мэра Пярну, решила продолжить работу в качестве заместителя мэра Пярну, Юри Яансон займет его место в осеннюю сессию.

Юри Яансон был депутатом Государственной думы 12-го, 13-го и 14-го созывов с 2011 по 2023 год.

Вчера утром Каллас сообщил членам Партии реформ о своем намерении уйти в отставку. Комментируя свою отставку, Сийм Каллас сказал, что все в порядке, он уже был там и пусть другие продолжают.