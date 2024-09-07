Правление Рийгикогу приняло решение, что в связи с отставкой члена Рийгикогу Сийма Калласа и его заместителя Ирины Тальвисте членом Рийгикогу с понедельника станет Юри Яансон.
Это официально: Юри Яансон станет членом Рийгикогу
В пятницу Сийм Каллас подал в Рийгикогу заявление об отставке. Поскольку Ирина Талвисте, которая сменит Калласа на посту следующего мэра Пярну, решила продолжить работу в качестве заместителя мэра Пярну, Юри Яансон займет его место в осеннюю сессию.
Юри Яансон был депутатом Государственной думы 12-го, 13-го и 14-го созывов с 2011 по 2023 год.
Вчера утром Каллас сообщил членам Партии реформ о своем намерении уйти в отставку. Комментируя свою отставку, Сийм Каллас сказал, что все в порядке, он уже был там и пусть другие продолжают.