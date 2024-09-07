«Русские на войне»: скандал из-за показа на Венецианском кинофестивале ленты о российской армии в Украине

Корреспондент Reuters описывает содержание фильма так: «Оружие старое, а военнослужащие передвигаются в машинах, которые не защищают от нападений, и в определенный момент оператор дрона сбрасывает бомбу на своих. Единственное, что есть в достатке, - это сигареты и алкоголь». «Многие солдаты признаются, что воюют только за деньги и все больше разочаровываются», - продолжает агентство.

Авторы фильма следят за работой группы медиков, которые собирают тела погибших; они начинают плакать, когда трое их товарищей возвращаются с поля боя в черных мешках.

«Однако в фильме показаны только короткие фрагменты боев и он не дает представления о разрушениях, которые российские войска произвели в Украине. Один из военных отвергает обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российских солдат, как "невозможные"», - пишет Reuters.

Что говорят в Украине

Украинские режиссеры, дипломаты и общественные деятели восприняли этот фильм как оскорбление и назвали его попыткой оправдать войну России против Украины и замолчать многочисленные военные преступления, совершенные российскими военными.

«Фильм может создать ложное впечатление о том, что он антивоенный и ставит под вопрос нынешний режим в России, - пишет украинская продюсер Дарья Бассель, которая посмотрела ленту. - Однако то, что я увидела, - это явный пример чистейшей российской пропаганды».