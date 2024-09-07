Украинские политики и дипломаты выразили возмущение в связи с показом на Венецианском кинофестивале фильма «Русские на войне» («Russians At War») российской документалистки Анастасии Трофимовой. В Киеве обвинили режиссера в попытке оправдать оккупацию Украины, сама она уверяет, что создала антивоенный фильм.
«Русские на войне»: скандал из-за показа на Венецианском кинофестивале ленты о российской армии в Украине
Трофимова провела несколько месяцев в одном из подразделений российской армии в оккупированных областях Украины и сделала множество интервью с военными армии РФ.
В официальном трейлере ленты, опубликованном в YouTube, показан фрагмент, в котором режиссер говорит: «Еду я на свой страх и риск само собой. Без любого разрешения Министерства обороны. Немножко в тайне от них».
В заявлении, которое Трофимова передала агентству AFP, она утверждает, что хотела показать «совершенно обычных людей», которые воюют в составе армии РФ, и что ее лента опровергает бытующее на Западе представление о том, что все российские военные - это преступники.
«Я хочу четко сказать, что этот канадско-французский фильм - антивоенный, и он был сделан в условиях большого риска для всех, прежде всего для меня», - пишет режиссер.
Что показано в фильме
Как сообщают корреспонденты информационных агентств, посмотревшие фильм, его автор демонстрирует быт российских военных на фронте и передает их точку зрения на происходящее.
В официальном трейлере содержатся фрагменты нескольких интервью с военнослужащими, в которых те рассказывают о мотивах своих действий, некоторые выражают сомнения в том, что сражаются на правой стороне.
Журналист AFP пишет, что показанные в фильме военные «не имеют представления о том, почему их отправляют на фронт». «Видно, как они с трудом пытаются заставить работать советское оружие; некоторые курят одну сигарету за другой и выпивают, а их товарищи гибнут и получают ранения», - сообщает агентство.
Корреспондент Reuters описывает содержание фильма так: «Оружие старое, а военнослужащие передвигаются в машинах, которые не защищают от нападений, и в определенный момент оператор дрона сбрасывает бомбу на своих. Единственное, что есть в достатке, - это сигареты и алкоголь». «Многие солдаты признаются, что воюют только за деньги и все больше разочаровываются», - продолжает агентство.
Авторы фильма следят за работой группы медиков, которые собирают тела погибших; они начинают плакать, когда трое их товарищей возвращаются с поля боя в черных мешках.
«Однако в фильме показаны только короткие фрагменты боев и он не дает представления о разрушениях, которые российские войска произвели в Украине. Один из военных отвергает обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российских солдат, как "невозможные"», - пишет Reuters.
Что говорят в Украине
Украинские режиссеры, дипломаты и общественные деятели восприняли этот фильм как оскорбление и назвали его попыткой оправдать войну России против Украины и замолчать многочисленные военные преступления, совершенные российскими военными.
«Фильм может создать ложное впечатление о том, что он антивоенный и ставит под вопрос нынешний режим в России, - пишет украинская продюсер Дарья Бассель, которая посмотрела ленту. - Однако то, что я увидела, - это явный пример чистейшей российской пропаганды».
По ее словам, автор фильма заявляет, что Россия много лет не участвовала в войнах и таким образом «забывает» о российском вторжении в Украину и аннексии Крыма в 2014 году, а также о войнах в Приднестровье, Грузии, Чечне и Сирии.
Бассель продолжает, что герои фильма Трофимовой говорят о «гражданской войне» в Украине, рассказывают о «бомбардировках Донбасса», «украинских нацистах» и повторяют другие ложные утверждения российской пропаганды.
«Вы почувствуете жалость к показанным в фильме умирающим людям и к тем, которые оплакивают своих близких. Это правильное чувство - если вы нормальный человек, вы должны чувствовать жалость, скорбь и другие эмоции, - продолжает Бассель. - Но важно помнить, что эти люди стали военными в армии, которая вторглась в независимую страну, многие из них, как мы видим в фильме, сделали это сознательно. Нужно также вспомнить Бучу, Ирпень, Мариуполь и мирных граждан, которые были там убиты».
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале выразил возмущение в связи с показом картины в Венеции и призвал «запретить этот абсурд».
Теперь фильм планируется представить на Международном кинофестивале в Торонто. Судя по сайту Канадского медиа-фонда, который финансирует производство различных лент, он направил на производство «Русских на войне» 340 000 канадских долларов.
Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко призвал организаторов фестиваля отменить показ. Он обвинил режиссера в том, что она «намеренно искажает реалии войны России против Украины».
«Изображая российских солдат всего лишь как "пешек", а вторжение России в Украину как "гнусную игру", мы придаем правдоподобность российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают серьезность и страдания, вызванные военными действиями России», - написал в своих соцсетях Николенко.
Генеральный консул Украины в Торонто также обратил внимание на то, что Трофимова раньше работала на государственном канале RT, а на оккупированную территорию Украины попала незаконно, вместе с подразделением российской армии.
Сама Трофимова отвергла обвинения в пропаганде. «Предположение о том, что наш фильм является пропагандой, смехотворно, учитывая, что теперь я нахожусь под угрозой уголовного преследования в России», - цитирует AFP заявление режиссера.