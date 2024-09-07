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Какие страны Европы лучшего всего подходят для открытия нового бизнеса?

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Париж.
Париж. Фото: Gao Jing via www.imago-images.de/imago images/Xinhua

Euronews Business опубликовал список европейских стран, в которых предпринимателям проще начать новый бизнес.

Перевод - Диана Харламова

Создание малого и среднего предприятия (МСП) в Европе не так страшно, как многие думают. В то время как в некоторых странах действуют более строгие правила, которые могут быть сложными, особенно для неграждан Европейского союза (ЕС), другие страны более открыты и дружелюбны как к местным, так и к иностранным инвесторам и предпринимателям.

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