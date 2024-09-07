Какие страны Европы лучшего всего подходят для открытия нового бизнеса?

Создание малого и среднего предприятия (МСП) в Европе не так страшно, как многие думают. В то время как в некоторых странах действуют более строгие правила, которые могут быть сложными, особенно для неграждан Европейского союза (ЕС), другие страны более открыты и дружелюбны как к местным, так и к иностранным инвесторам и предпринимателям.