Российские «военные блогеры»: экс-главу сепаратистов Донбасса Гиркина могут выпустить из тюрьмы и отправить на фронт

Перевод: Павел Соболев

По данным военных блогеров, адвокаты Гиркина получили необходимые разрешения «всех профильных ведомств», в результате чего тюремное заключение Гиркину будет заменено военной службой на передовой.

Официального подтверждения сообщений, циркулирующих в Telegram, до сих пор нет.

Гиркин был задержан в июле 2023 года и осужден в январе этого года за «разжигание экстремизма». На самом деле Гиркин неоднократно очень резко критиковал российских военных за их неумелые, с его точки зрения, действия в Украине, а также делал критические высказывания в адрес Владимира Путина.

Гиркина приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили управлять своими сайтами на три года.

Бывший российский спецназовец и агент военной разведки стал известен благодаря участию в аннексии Крыма в 2014 году и командованию силами сепаратистов на Донбассе.

В 2022 году суд в Гааге признал Гиркина виновным в сбитии «Боинга 777» компании Malaysia Airlines и заочно приговорил его к пожизненному заключению.