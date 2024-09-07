Сегодня будут вывешены государственные флаги в честь бабушек и дедушек

Всем остальным предлагается поднять эстонские флаги, чтобы поприветствовать бабушек и дедушек. Флаги поднимают на восходе солнца или не позднее в 8 часов утра и опускают на закате, сообщила Государственная канцелярия.

Цель Дня бабушек и дедушек - поблагодарить и отдать дань уважения бабушкам и дедушкам за воспитание детей и внуков, общую заботу и любовь. День бабушек и дедушек Рийгикогу решил добавить к Знаменательным дням 12 ноября 2020 года.

По данным Департамента статистики, в Эстонии проживают 337 181 бабушек и дедушек, что составляет четверть населения Эстонии.

В стране 214 393 бабушки, и они составляют 64 процента бабушек и дедушек. Поскольку продолжительность жизни мужчин ниже, чем продолжительность жизни женщин, дедушек меньше - 122 788 человек.

Среднестатистической бабушке 69 лет, а среднему дедушке 67 лет. У 25 процентов бабушек и дедушек один внук, у 26 процентов - двое детей, а у 17 процентов - трое детей.

Доля бабушек среди всех женщин самая высокая на Хийумаа, где она составляет 42,7 процента. Здесь также самая высокая доля дедушек - 28,1 процента всех мужчин.

Самое популярное имя поколения бабушек Сирее, оно популярнее других имен в девяти уездах. Самое популярное дедушек Айвар, оно наиболее популярно в семи уездах.